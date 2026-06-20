آزادی ۳ زندانی جرائم غیرعمد در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرامامی، ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: با همت این انجمن و اختصاص مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، بدهیهای منجر به حبس ۳ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد در این شهرستان تأمین و مقدمات آزادی آنان فراهم شد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان آزادسازی مددجویان جرائم غیرعمد که به دلیل ناتوانی مالی و نه ارتکاب جرم عامدانه در حبس به سر میبرند، یکی از اولویتهای اصلی ماست.
وی افزود: حمایت انجمنهای تخصصی از قبیل انجمن حمایت از زندانیان زابل، ظرفیت بسیار بالایی در کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای زندانیان ایجاد کرده است.
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