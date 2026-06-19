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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

همایش شیرخوارگان حسینی در لاهیجان

همایش شیرخوارگان حسینی در لاهیجان

لاهیجان- همزمان با چهارمین روز از ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی در شهر لاهیجان برگزار شد.

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فیلم: محمد صادق غلامی

کد مطلب 6864863

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