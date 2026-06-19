https://mehrnews.com/x3cnbg ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ کد مطلب 6864863 استانها گیلان استانها گیلان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ همایش شیرخوارگان حسینی در لاهیجان لاهیجان- همزمان با چهارمین روز از ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی در شهر لاهیجان برگزار شد. دریافت 8 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6864863 کپی شد مطالب مرتبط مادران الوندی یاد علیاصغر (ع) را گرامی داشتند مادران مینابی فرزندان خود را نذر امام زمان کردند برپایی همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و نوزادان مراسم «شیرخوارگان حسینی» در مسجد مقدس جمکران ضیاءآباد میزبان اجتماع عاشقان کوچکترین شهید کربلا شد برچسبها شیرخوارگان حسینی محرم 99 لاهیجان
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