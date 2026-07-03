به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مذاکرات، اظهار کرد: نگاه به موضوع گفتگوهای سیاسی باید بر پایه عقلانیت، واقع‌بینی و هوشیاری باشد و جامعه از دوقطبی‌سازی‌هایی مانند «جنگ یا مذاکره» فاصله بگیرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه با اعتماد به طرف آمریکایی وارد مذاکره نشده است، افزود: طرف مقابل در هر مذاکره‌ای در پی تأمین منافع خود است و تجربه نیز نشان داده نباید انتظار توافقی مبتنی بر منافع برابر را داشت. از همین رو، هیئت مذاکره‌کننده باید با اقتدار و استحکام از حقوق ملت ایران صیانت کند.

امام جمعه بندرعباس یکی از خطاهای اساسی در مدیریت کشور را وابسته کردن اقتصاد به مذاکرات دانست و تصریح کرد: مسیر پیشرفت اقتصادی از تقویت توان داخلی، مدیریت کارآمد، انسجام ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌گذرد و نباید آینده اقتصاد کشور به نتایج گفت‌وگوهای سیاسی وابسته شود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و سیاسی در کشور، این ویژگی را از سرمایه‌های ارزشمند ایران برشمرد و گفت: اختلاف سلیقه‌ها نباید به شکاف اجتماعی منجر شود، زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان است.

عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه عملکرد مسئولان، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری حق مردم است، اما نباید نقدها به تضعیف مسئولان یا نسبت دادن خیانت به آنان منجر شود؛ چراکه مسئولان در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و تحت نظارت رهبر معظم انقلاب، مردم و افکار عمومی مأمور دفاع از حقوق ملت هستند.

وی در ادامه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دستگاه قضایی اشاره کرد و آن را سندی راهبردی برای ارتقای عدالت در کشور دانست و افزود: اصلاح ساختارهای درونی، برخورد قاطع با فساد، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق مردم، تحقق عدالت اقتصادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از مهم‌ترین محورهای این پیام است.

امام جمعه بندرعباس همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی باید با استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی، پرونده جنایت‌های انجام‌شده علیه مردم ایران، از جمله حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب و دیگر اقدامات ضدبشری را در مجامع بین‌المللی دنبال کند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس، این حادثه را نماد آشکار رفتارهای ضدانسانی آمریکا دانست و اظهار کرد: ملت ایران این جنایت‌ها را هرگز از حافظه تاریخی خود پاک نخواهد کرد.

عبادی‌زاده درباره شعار «مرگ بر آمریکا» نیز گفت: این شعار متوجه مردم آمریکا نیست، بلکه اعتراض ملت ایران به سیاست‌های سلطه‌جویانه، ظلم، جنایت و رفتارهای ضدبشری دولت آمریکاست.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی، حضور در مجالس عزاداری، خدمت به زائران و شرکت در راهپیمایی اربعین را از جلوه‌های عملی تقوای الهی برشمرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و تدفین شهدای اخیر را جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های شهدا دانست و تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور پرشور خود، قدردانی از ایثار و مجاهدت شهیدان را به نمایش خواهد گذاشت.