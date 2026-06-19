زمینه استمرار وحدت و همدلی در جامعه از سوی مردم و مسئولان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسویفرد در آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه اهواز اظهار کرد: رهبر شهید همواره مردم را به نقد دعوت میکردند اما برای نقد ۱۰ شاخص تعیین کردند که این شاخصها حلقه مفقوده در نقدهاست.
وی، اجتناب از تهمت و افترا، پرهیز از طرح پرسشهای تفرقهافکن، پرهیز از بنبستنمایی، انتقاد با لحن مناسب، تحقیق پیش از انتقاد، پرهیز از جنجال و ارائه تبیین، پرهیز از بحثهای جناحی و برخورد صبورانه را از جمله این شاخصها عنوان کرد.
امامجمعه اهواز با اشاره به پیام رهبری در خصوص تفاهمنامه اخیر گفت: این تفاهمنامه در سه سطح تحلیلی نسبت به متن، فرامتن و اجرا قابل بررسی است.
وی بیان کرد: در فرامتن، تحلیلها حاکی از استیصال راهبردی دشمن و آمریکا است و تحلیلگران دنیا میگویند رئیسجمهور آمریکا در عرصه نظامی و مذاکره شکست خورده است.
موسویفرد با اشاره به سطح اجرا در تفاهمنامه افزود: نتیجه نهایی تفاهمنامه به چگونگی اجرا مرتبط است که جزو مطالبات قاطبه ملت نیز هست.
وی به صدور قطعنامه ۵۹۸ در هشت سال دفاع مقدس و پذیرش آن در آن زمان اشاره کرد و گفت: در آن زمان بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز همه مؤلفهها را کنار هم قرار دادند و تصمیم به پذیرش قطعنامه گرفته شد؛ از این رو لازم است شرایط آن زمان دنبال شود.
امامجمعه اهواز بیان کرد: برخی میگویند تفاهمنامه به رهبر تحمیل شده است؛ این جمله حتی نباید بر زبان جاری شود، در حال حاضر وظیفه همگان همراهی با پیام رهبری است.
وی بر مطالبهگری تا تحقق همه شروط در متن تفاهمنامه تاکید کرد و افزود: بند نخست توقف جنگ در همه جبههها است، تنگه هرمز نباید به سادگی باز شود و پس از آن سایر بندها باید گام به گام اجرایی شوند.
موسویفرد بیان کرد: عاشورا غبارزدایی از درخشش نور اهل بیت عصمت و طهارت و غبارروبی از نور سیدالشهدا بود، دفاع مقدس و جنگی که بر ما تحمیل شد نیز این ویژگی را دارد که از ضعف ابرقدرتها و زشتی و شقاوت آنها غبارروبی کرد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای همبستگی ملی اظهار کرد: رسانهها، مسئولان و نخبگان باید با امیدآفرینی، تقویت سرمایه اجتماعی و پرهیز از تفرقه، زمینه استمرار وحدت و همدلی در جامعه را فراهم کنند.
وی در ادامه توجه به مسئله معیشت را از مطالبات مردم عنوان کرد و از دستگاه قضا خواست با محتکران و گرانفروشان برخورد جدی شود.
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