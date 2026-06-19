ایستادگی مردم و شجاعت نیروهای مسلح منجر به پیروزی در میدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی در در خطبه نماز جمعه امروز، با اشاره به تحولات اخیر کشور و مقاومت ملت ایران، پیروزی در میدان رزم را تنها راه دستیابی به اهداف راهبردی دانست و مذاکره‌های بی‌موقع را عامل شکست‌های گذشته توصیف کرد.

امام جمعه ایلام سخنان خود را با ابراز تسلیت به عزاداران حسینی در ایام تاسوعا و عاشورا آغاز کرد و با قدردانی از کسانی که زمینه برگزاری مراسم عزاداری در منازل و اماکن تجاری را فراهم کردند، همبستگی با امام عصر (عج) در این ایام سوگ را نشانی از ایمان و باور شیعیان دانست.

وی با اشاره به تحولات اخیر و توصیف آن به عنوان «فصل سرنوشت‌ساز تاریخ کشور»، تأکید کرد که ایستادگی مردم و شجاعت نیروهای مسلح در برابر تهاجم دشمن، منجر به پیروزی میدان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار افزود: دشمن مهاجم که هدفش تغییر نظام، تکه تکه کردن ایران و نابودی توان موشکی و اورانیوم غنی‌شده ما بود، به هیچ‌کدام از اهدافش دست نیافت و حتی در بیانیه‌های خود به این شکست و جهالت در شناخت توان ملت ما اقرار کرد.

نماینده ولی فقیه در ایلام با نقد رویکرد مذاکراتی در برابر دشمن، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که ما همواره در عرصه مذاکره بازنده بودیم. پیروزی امروز ما، نتیجه مقاومت در صحنه رزم است، نه تفاهم با دشمن.

وی با یادآور شدن دردهای فراموش‌نشدنی «جنگ رمضان»، هشدار داد که مذاکره‌های بی‌موقع منجر به از دست رفتن اهداف حیاتی و شهادت عزیزان می‌شود.

وی با توصیف شخصیت ترامپ به عنوان شخصیتی شیطانی و قاتل رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان و کودکان معصوم، تأکید کرد که ملت ایران هرگز این جنایات را فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: ما در این دوران، خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای پاکمان را در جامعه پررنگ‌تر می‌کنیم و ملت لحظه‌شماری می‌کنند تا انتقام از جنایتکاران گرفته شود.

در رابطه با تفاهمنامه اخیر میان رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، حجت‌الاسلام کریمی‌تبار خاطرنشان کرد: هر توافقی بر مبنای توانمندی‌های طرفین شکل می‌گیرد. و ما آماده‌ایم؛ آماده برای انتقام از صهیونیست‌ها و آمریکای جنایتکار. دشمن باید بداند که تنها راه رهایی از شر موشک‌های ما، پذیرش خواسته‌های قانونی و مشروع ماست.

وی تصریح کرد: برادران و خواهران عزیز، صراط مستقیم ما، پیام‌های مقام معظم رهبری است. هر تحلیل، هر شعار و هر گامی باید بر اساس رهنمودهای ایشان سنجیده شود. در این مسیر، تیم مذاکراتی ما باید بر اصل «شفافیت» تکیه کند. هر کجا که دشمن سعی در تهدید یا تطمیع داشت، باید حقیقت را به مردم اعلام کند؛ چرا که ملت خیرخواه دولت و پشتیبان تیم مذاکره‌کننده هستند.‌

امام جمعه ایلام عنوان کرد: پنهان‌کاری، بذر بدبینی می‌کارد. انتظار ملت این است که نتایج مذاکرات را پیش از رسانه‌های دشمن، از رسانه‌های خودی دریافت کنند. باید بدانیم که تخریب و تضعیف تیم مذاکراتی در این مقطع، هیچ تفاوتی با همکاری آشکار با آمریکا و دشمنان ندارد. ما باید از آن‌ها حمایت کنیم تا با شجاعت و اقتدار از حقوق ملت ایران دفاع نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی تبار گفت: در این مقطع حساس، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم در میدان حاضر شویم و وحدت، انسجام و همدلی خود را حفظ کنیم. لازم است از سران قوای نظام تشکر کنیم که در راستای پیام رهبری، مسیر مذاکرات را در چارچوب تعیین شده و بدون توجه به فریادهای فریبکارانه دشمن پیش می‌برند.

وی در پایان تأکید کرد: تاب‌آوری مردم و آمادگی رزمندگانی که «دستشان روی ماشه است» و گوش به فرمان رهبری هستند، باعث شد تا چهره‌ای قهرمان از ملت ایران در جهان متجلی شود و دشمن را وادار به تسلیم و مذاکره کند.