استقبال عزاداران حسینی نایین ازبیست وپنجمین کاروان پیاده مشهد به کربلا

محمد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صد و پنجاه عضو این کاروان در مدت ۷۵ روز فاصله مشهد تا کربلای معلی را طی می‌کنند تا در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه اعضای این کاروان روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر پیاده‌روی می‌کنند، افزود: کاروان پیاده انصارالحسین (ع) بعد از ۳۴روز پیاده روی از مشهد و طی ۱۰۰۰ کیلومتر به شهر نایین رسید و مورد استقبال اهالی این شهر قرار گرفت.

مسئول کاروان پیاده انصارالحسین (ع) با اشاره به همراهی پنج کودک با این کاروان گفت: کوچک‌ترین زائر در این کاروان ۹ سال و مسن‌ترین زائر نیز ۸۸ ساله است.

وی با اشاره به فاصله ۱۹۶۰ کیلومتری مشهد تا شلمچه افزود: کاروان پس از خروج از خراسان رضوی به ترتیب از استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان عبور کرده و نزدیک مراسم اربعین حسینی از مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌شوند.

به گزارش مهر، این کاروان بیست و پنج سال است که به صورت مرتب حرکت خود را از مشهد الرضا (ع) تا کربلای معلی آغاز کردند.