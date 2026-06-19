مسئولان کشور باید پیگیر سطح حاکمیتی امر به معروف و نهی از منکر باشند

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مطهرخو در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان نایین با تأکید بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: کتاب بایدها و نبایدها در امر به معروف و نهی از منکر که حاصل سخنرانی‌های سال ۴۹ تا ۵۵ شهید بهشتی است را پیشنهاد میکنم همه بخوانند و اول خود قوه قضاییه، کارمندان قوه قضاییه و نیروهای مسلح مطالعه کنند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر دو سطح فردی و همگانی دارد که سطح دوم وظیفه آحاد ملت است و حتی خود این سطح و واجب نیز مرحله‌ای است.

امام جمعه شهرستان نایین گفت: مرحله قلبی و تفکر زبانی برعهده ملت است، اما آنجایی که کار به جای دیگری می‌کشد که باید وارد عمل شد و باید با فساد و مفسد مقابله کرد و باید دست‌های دراز شده به بیت المال مسلمین را کوتاه کرد و آن دست هایی که علیه اسلام و مسلمین بلند شده است را قطع کرد، آنجا دیگر جای ورود قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: این سطح حاکمیتی امر به معروف و نهی از منکر است و همان چیزی است که در سال ۹۴ به عنوان قانون حمایت از آمران به معروف و ناحیان از منکر تصویب شد؛ این را باید مسئولان ما دنبال کنند و نمی‌شود یک روز به خاطر جنگ شل کنیم و یک روز دیگر سفتش کنیم و این شل‌کن سفت‌کن‌ها باعث شد وضعیت حجاب و بی بندوباری به اینجا برسد.

حجت‌الاسلام مطهرخو تاکید کرد: از روح مقدس سیدالشهدا (ع) در این ایام مدد بگیرید و اراده کنید در مقابل منکرات اجتماعی و گناه علنی در سطح جامعه بایستید و جز از خدا نترسید و از این بازی‌های سیاسی نگران نباشید؛ آن دختر کم حجابی که در بین شما در اجتماعات شبانه حضور دارد و دلش با نظام است و احیاناً برای شهادت آقا اشک هم می‌ریزد، او را عرضه داشته باشید جذبش کنید،‌ اما آن خانمی که اصلا اعتقادی به این قضایا ندارد و با جرات و به صورت لخت و عریان و نیمه برهنه برای کج دهنی به نظام و اسلام در میدان‌ها قدم می‌زند، باید با او برخورد قاطع صورت گیرد ک او را دیگه نباید دنبال این باشیم که جذبش کنیم.