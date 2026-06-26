خطیب جمعه سروان: تجربه نشان داده آمریکا قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به تجربههای گذشته اظهار کرد: سابقه عملکرد آمریکا نشان داده است که این کشور در عمل به تعهدات خود قابل اعتماد نیست؛ ازاینرو هرگونه مذاکره و توافق باید بر پایه عزت، حکمت، مصلحت و حفظ منافع ملی انجام شود، نه بر اساس خوشبینی به وعدههای دشمن.
امام جمعه سراوان با اشاره به پیامهای نهضت عاشورا، این قیام را الگویی همیشگی برای عدالتخواهی، مقابله با ظلم و دفاع از کرامت انسانی دانست و افزود: فرهنگ عاشورا در همه دورانها الهامبخش ملتهای آزاده بوده و ملت ایران نیز با الهام از این مکتب، در برابر فشارها و توطئههای دشمنان ایستادگی کرده است.
وی تصریح کرد: دشمنان با جنگ رسانهای، عملیات روانی و فشارهای اقتصادی در پی دور کردن ملت ایران از آرمانهای انقلاب اسلامی هستند، اما هر زمان مردم با وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت در صحنه حضور داشتهاند، این توطئهها با شکست مواجه شده است.
حجت الاسلام بامری اقتدار جمهوری اسلامی را حاصل اتکا به ظرفیتهای داخلی، حمایت از تولید ملی، تقویت اقتصاد مقاومتی، بهرهگیری از توان نخبگان و حفظ وحدت ملی دانست و تأکید کرد: این اصول باید مبنای تصمیمگیری مسئولان در همه عرصهها باشد.
وی همچنین امنیت را زیربنای توسعه و آرامش جامعه عنوان کرد و خواستار برخورد قانونی و قاطع دستگاههای مسئول با اخلالگران امنیت، برهمزنندگان نظم عمومی و عوامل ایجاد رعب و وحشت شد تا امنیت پایدار، که مطالبه جدی مردم است، بیش از پیش تقویت شود.
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