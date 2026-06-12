امام جمعه سراوان: مردم در انتظار بهبود وضعیت معیشتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر تغییر راهبرد دشمنان اظهار داشت: پس از ناکامی در میدان نظامی، دشمن جنگ روانی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده و به دنبال تضعیف روحیه مردم و اختلال در تصمیم‌گیری مسئولان است.

امام جمعه سراوان، با گرامیداشت یاد شهدای اسلام و انقلاب افزود: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته و حمایت‌های خارجی، در برابر ملت ایران شکست خوردند و اکنون تلاش می‌کنند از طریق عملیات رسانه‌ای، اقتدار کشور را تضعیف جلوه دهند.

جنگ روانی؛ ابزار جدید دشمن

امام جمعه سراوان با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن تصریح کرد: انتشار اخبار جهت‌دار و فضاسازی‌های رسانه‌ای با هدف کاهش تاب‌آوری مردم انجام می‌شود، اما ایستادگی ملت ایران و ناکامی مستکبران نشان‌دهنده صلابت نظام اسلامی است.

وی در ادامه با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، نهضت عاشورا را نماد ایستادگی در برابر ظلم دانست و گفت: فرهنگ عاشورا، جامعه را به مقاومت و عدم سازش در برابر دشمنان فرا می‌خواند.

ضرورت مدیریت بازار و مقابله با سودجویان

بامری در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل معیشتی مردم اشاره کرد و هشدار داد: در شرایط کنونی، نباید اجازه داد سودجویان با احتکار و گران‌فروشی فشار اقتصادی بر مردم را افزایش دهند.

وی از دستگاه‌های نظارتی خواست با رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با متخلفان، آرامش اقتصادی را حفظ کنند و افزود: ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در جامعه، نقش مهمی در عبور از مشکلات دارد.

امام جمعه سراوان در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و تلاش مسئولان، ثبات در بازار و بهبود شرایط معیشتی فراهم شود.