امروز بحث شیعه و سنی نیست؛ مسئله، دفاع از اسلام و سرزمین است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با انتقاد از سکوت برخی کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: امروز موضوع شیعه و سنی مطرح نیست، بلکه مسئله، دفاع از اسلام، سرزمین و هویت امت اسلامی است.

امام جمعه اهل سنت سراوان، با تأکید بر لزوم تقویت همبستگی میان مسلمانان افزود: دشمنان اسلام در برابر ملت‌های مسلمان متحد شده‌اند، اما برخی کشورهای اسلامی در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند؛ این در حالی است که فلسطین و مسجدالاقصی از مهم‌ترین نمادهای هویت اسلامی به شمار می‌روند.

ضرورت وحدت اسلامی در برابر دشمنان

وی سراوان با اشاره به اهداف توسعه‌طلبانه دشمنان تصریح کرد: صهیونیست‌ها با طرح شعارهای توسعه‌طلبانه، به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه هستند و کشورهای اسلامی باید نسبت به این تهدیدها هوشیار باشند.

وی تأکید کرد: بی‌تفاوتی برخی دولت‌ها در برابر این اقدامات، می‌تواند در آینده دامن خود آنان را نیز بگیرد و جهان اسلام را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.

ایران؛ پیشگام ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی

مولوی ساداتی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان گفت: ایران با صلابت در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستاده و مانع تحقق اهداف دشمنان شده است.

وی خاطرنشان کرد: ملت‌های مسلمان باید با تقویت باورهای دینی و وحدت، در برابر تهدیدها ایستادگی کنند و یقین داشته باشند که پیروزی نهایی از آنِ اسلام خواهد بود.

امام جمعه اهل سنت سراوان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی اسلام، نیکی به همسایه را از نشانه‌های ایمان دانست و بر ضرورت رعایت حقوق دیگران و تقویت همدلی در جامعه تأکید کرد.