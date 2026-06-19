به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه عسلویه با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، بر ضرورت تحلیل و تبیین درسهای نهضت عاشورا تأکید و اظهار کرد: قرآن کریم مؤمنان راستین را کسانی معرفی میکند که بر عهد خود با خداوند پایدار ماندهاند و یاران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نمونه کامل این ویژگی بودند.
وی با اشاره به ضرورت بررسی ویژگیهای شخصیتهای برجسته نهضت عاشورا افزود: بصیرت و آگاهی از مهمترین شاخصههای یاران امام حسین (ع) بود؛ ویژگی مهمی که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب نیز قرار داشت و امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.
امام جمعه عسلویه به پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه و مذاکرات اخیر اشاره کرد و گفت: نخستین نکته، شکرگزاری نعمت وجود رهبری حکیم، بصیر و آیندهنگر است که با صراحت، دلسوزی و هشدارهای لازم، مسیر پیش روی ملت و مسئولان را تبیین کردند.
مذاکره به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست
وی با بیان اینکه این پیام باید بهصورت کامل و جامع مورد توجه قرار گیرد، افزود: رهبر معظم انقلاب تصریح کردهاند که از نظر اصولی و بر اساس تجربههای گذشته، نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نیستند، چرا که سابقه بدعهدی طرف مقابل بارها اثبات شده است. با این حال، به منظور دفاع از حقوق ملت ایران و جلوگیری از متهم شدن کشور به تنشآفرینی در مجامع بینالمللی، با حضور مسئولان در عرصه دیپلماسی موافقت شده است.
محمدی ادامه داد: موافقت رهبر انقلاب با این تفاهم بر پایه حسنظن به دولت و تعهد رئیسجمهور و مسئولان به حفظ عزت، اقتدار و حقوق ملت ایران صورت گرفته است و این همراهی، استمرار همان سیرهای است که امام راحل نیز در تعامل با مسئولان منتخب مردم دنبال میکردند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان میدهد ولایت فقیه نه تنها مانعی برای پیشرفت و تصمیمگیری نیست، بلکه با هدایت حکیمانه خود گرهگشای مسائل کشور و زمینهساز عبور از چالشها است.
امام جمعه عسلویه با تأکید بر اینکه مذاکره به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب میان مذاکره و پذیرش خواستههای دشمن تفاوت قائل شدهاند. مذاکره زمانی قابل قبول است که ابزاری برای تأمین منافع ملی، مهار زیادهخواهیهای طرف مقابل و تحمیل خواستههای ملت ایران باشد.
شکست راهبردی دشمن در ایجاد ناامیدی
وی همچنین این تفاهم را در سطح کلان نشانه شکست راهبردی دشمن در ایجاد ناامیدی و برهم زدن انسجام ملی دانست و افزود: دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و حفظ وحدت ملی مهمترین عامل این ناکامی بوده است.
محمدی تأکید کرد: امروز وظیفه دولت، ملت، نیروهای انقلابی و همه مسئولان، اجرای دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و نظارت بر تحقق تعهدات پذیرفته شده است.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و یارانش، از تلاشهای مجموعه قضایی استان و شهرستان عسلویه تقدیر کرد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، گسترش عدالت، مردمداری، توسعه صلح و سازش و احیای حقوق عامه از مهمترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی است.
امام جمعه عسلویه افزود: پیچیدگی جرائم نوظهور، به ویژه در عرصههای مالی و فضای مجازی، مسئولیت قضات را دشوارتر کرده و قاضی امروز باید با دانش روز، دقت و عدالت، در برابر این چالشها ایفای نقش کند.
سازمان تبلیغات پیشگام جهاد تبیین در کشور است
وی سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی را گرامی داشت و اظهار کرد: این نهاد از پیشگامان جهاد تبیین در کشور است و باید با نقشآفرینی مؤثرتر، در مقابله با جنگ شناختی دشمن و روشنگری افکار عمومی حضوری فعال داشته باشد.
محمدی با اشاره به سالروز شهادت شهید مصطفی چمران و روز بسیج اساتید گفت: شهید چمران نماد پیوند تعهد و تخصص بود و این الگو باید در مراکز علمی و دانشگاهی ترویج شود. تقویت روحیه بسیجی و مسئولیتپذیری در کنار دانش و تخصص، از مهمترین نیازهای جامعه علمی کشور برای دستیابی به پیشرفت و تعالی است.
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