مرادپور: امر به معروف و نهی از منکر، راهکار حل مشکلات جامعه است

به گزاشر خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور، امام جمعه ابهر، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ابهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: اگر تقوا به شعار و سبک زندگی مردم تبدیل شود، جامعه اسلامی قله‌های موفقیت و سعادت را خواهد پیمود.

وی با اشاره به هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: رویکرد ستاد احیای امر به معروف در شهرستان، محدود به برخی موضوعات کلیشه‌ای نیست، بلکه باید همه منکرات از جمله ترک فعل‌ها، مشکلات اداری و آسیب‌های اجتماعی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر به معنای مچ‌گیری نیست، افزود: این فریضه الهی از سر دلسوزی، خیرخواهی و شفقت نسبت به مردم انجام می‌شود و هدف آن پیشگیری از آسیب‌ها و کمک به حل مشکلات جامعه است.

مرادپور با بیان اینکه بسیاری از ادارات شهرستان شوراهای امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل داده‌اند، از مدیران دستگاه‌هایی که هنوز نسبت به این موضوع اقدام نکرده‌اند خواست هرچه سریع‌تر شوراهای مربوطه را تشکیل دهند و خاطرنشان کرد: این شوراها بازوی کمکی مدیران برای ارتقای سلامت اداری و گره‌گشایی از مشکلات مردم هستند.

امام جمعه ابهر با اشاره به قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ایشان را بزرگ‌ترین شهید راه امر به معروف و نهی از منکر دانست و تصریح کرد: نهضت عاشورا اهمیت این دو فریضه الهی را برای جامعه اسلامی تبیین کرده است.

مرادپور در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحولات کشور، اظهار کرد: رهبر انقلاب از ملت ایران به عنوان «ملت پرشور و باوفا» یاد کردند و این تعبیر، نشان‌دهنده وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

وی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در مسیر دفاع از کشور، با وجود همه سختی‌ها و موانع، استوار ایستاده‌اند و همانند کوهنوردی که هدفش رسیدن به قله است، از مسیرهای دشوار عبور می‌کنند.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه مردم نباید در برابر مشکلات دلسرد شوند، گفت: عبور از مسیر پیشرفت، همواره با فراز و نشیب همراه است، اما ملت ایران تجربه عبور از موانع سخت را در کارنامه خود دارد و این بار نیز با اتکا به ایمان، وحدت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از شرایط کنونی سربلند خارج خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تلاش مسئولان، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، مسئولان با دلسوزی و تلاش در حال انجام وظایف خود هستند و همه باید با حفظ روحیه امید، روایت پیروزی و موفقیت را در جامعه تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام سعید مرادپور، امام جمعه ابهر، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مباحث مطرح‌شده درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: مردم باید باور داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مقاومت و اقتدار خود، دستاوردهای مهمی به دست آورده و نباید روایت‌های القایی دشمن را پذیرفت.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات، گفت: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، درخواست مذاکره از سوی آمریکا ناشی از نیاز و استیصال این کشور بوده است و جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت وارد تعاملات می‌شود، نه از سر نیاز.

امام جمعه ابهر افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر این اصل تأکید کرده‌اند که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و تجربه نشان داده است که حقوق ملت ایران از مسیر ایستادگی و اقتدار بهتر تأمین می‌شود.