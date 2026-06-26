امام جمعه کرمانشاه: دشمن بددهن باید پاسخ انقلابی و قاطع بشنود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با تسلیت ایام پس از عاشورای حسینی، اظهار کرد: پیام‌رسانی نهضت عاشورا توسط حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) الگویی ماندگار برای همه مسلمانان است و باید شیوه روشنگری و تبیین این بزرگواران در برابر دشمنان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به خطبه‌های حضرت زینب (س) در کوفه و شام افزود: ایشان با وجود تحمل سنگین‌ترین مصائب، در برابر ابن زیاد و یزید با صلابت ایستادند و اجازه ندادند تبلیغات دشمن، حقیقت قیام عاشورا را پنهان کند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: درس بزرگ عاشورا این است که در برابر دشمنان گستاخ، بدزبان و تحریف‌گر نباید سکوت کرد، بلکه باید با منطق، استحکام و اقتدار پاسخ آنان را داد و جنایت‌ها و رسوایی‌هایشان را برای افکار عمومی بازگو کرد.

آیت الله غفوری با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و رهبر معظم انقلاب، گفت: انتظار می‌رود در برابر این یاوه‌گویی‌ها، پاسخ‌های قاطع، انقلابی و به‌موقع ارائه شود و اجازه داده نشود دشمن فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی افزود: انسجام مردم مهم‌ترین سرمایه کشور است و همه باید برای حفظ این وحدت که همواره مورد تأکید امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام بوده، تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به تشییع پیکر شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: حضور مردم در آیین‌های تشییع شهدا، نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با شهدا و رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید از حقوق ملت با قدرت دفاع کنند، ادامه داد: مردم نسبت به مسئولان حسن‌ظن دارند، اما انتظار دارند در کنار این اعتماد، پیگیری جدی مطالبات ملت و دفاع قاطع از منافع کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.

آیت الله غفوری با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی که موجب نگرانی افکار عمومی می‌شود، گفت: مسئولان باید مراقب سخنان خود باشند و از بیان مطالبی که موجب سوءاستفاده دشمن یا آزردگی خاطر مردم می‌شود، پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد و همان‌گونه که تاکنون نقشه‌های آنان را ناکام گذاشته، در آینده نیز از حقوق و عزت خود دفاع خواهد کرد.