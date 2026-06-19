بحران در روابط رم-واشنگتن؛ وزیر خارجه ایتالیا سفر به آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تمسخر نخست وزیر ایتالیا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه رم سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به واشنگتن را لغو کرد.

بر این اساس، آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا امروز با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: سخنان جدی و توهین‌آمیز رئیس‌جمهور ترامپ نسبت به جورجیا ملونی نخست‌ وزیر این کشور، تمام ایتالیا را آزرده خاطر کرد.

وزیر خارجه ایتالیا سپس اضافه کرد: به همین دلیل، تصمیم گرفتم سفرم به ایالات متحده که برای ۲۱ و ۲۲ ژوئن برنامه‌ ریزی شده بود را لغو کنم.



این درحالیست که ترامپ پیشتر با توهین خطاب به جورجیا ملونی نخست‌ وزیر ایتالیا گفته بود: التماسم کرد که باهاش عکس بگیرم! خیلی دلش می‌خواست با من عکس بگیرد. من اصلاً حاضر نبودم این کار را بکنم، اما دلم برایش سوخت!