انتقاد مجدد ترامپ از ایتالیا در خصوص ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجددا با انتقاد از جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفت: بعد از پرداخت مبالغ هنگفت به ناتو، ایتالیا و نخست وزیر آن حتی به مقابله با جمهوری اسلامی ایران و تهدید هسته ای بسیار خطرناک این کشور! فکر نمی کنند.

وی اضافه کرد: طی دهه های گذشته ما از آنها دفاع کرده ایم اما زمانی که در معرض امتحان قرار می گیریم کسی از ما و جهان دفاع نمی کند. این خوب نیست.

این سخنان ترامپ در ادامه تنش و بحران به وجود آمده میان آمریکا و ایتالیا مطرح می شود. وی پیشتر نیز ایتالیا تهدید کرده بود که نیروهای آمریکایی را از پایگاه های این کشور خارج می کند چرا که رم به اندازه کافی از واشنگتن در جنگ علیه ایران حمایت نکرد.

وزیر دفاع ایتالیا نیز گفته بود که علت این تهدیدات را نمی فهمد. پیشتر ملونی در زمان جنگ علیه ایران اعلام کرده بود که این کشور نیروی زمینی به خاورمیانه اعزام نخواهد کرد.