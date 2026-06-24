جنجال در ایتالیا به علت افشاگری در مورد مشارکت در جنگ ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، پس از اعلام مارک روته دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه آمریکا در جنگ علیه ایران از پایگاه‌های ایتالیا استفاده کرده است، گوئیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا واکنش تندی نسبت به این اظهارات از خود نشان داد.

کروستو در این زمینه گفت که تنها پروازهایی از پایگاه‌های ایتالیا انجام شده است که بر اساس معاهدات مجاز بین‌المللی بوده‌اند و مطالب روته در این زمینه کاملاً اشتباه است.

روته در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرده بود که حدود ۵۰۰ فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های این کشور در ایتالیا برای مشارکت در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به پرواز درآمده‌اند. وی همچنین فاش کرد که بین ۴ تا ۵ هزار پرواز نظامی از پایگاه‌های مختلف اروپایی برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه ایران انجام شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت ایتالیا پیش‌تر تأکید کرده بود تنها پروازهای فنی و لجستیکی منطبق با توافقنامه‌های دوجانبه میان رم و واشنگتن اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک ایتالیا را داشته‌اند.

در همین حال، احزاب مخالف دولت نیز خواستار شفاف‌سازی فوری شده‌اند. آنجلا بونلی نماینده حزب سبز ایتالیا، دولت ملونی را به فریب افکار عمومی و پارلمان متهم کرد و خواستار ارائه توضیحات رسمی در این خصوص شد.

این جنجال در شرایطی رخ می‌دهد که دولت آمریکا بارها از آنچه حمایت ناکافی متحدان اروپایی از جنگ علیه ایران خوانده، انتقاد کرده است. روته در اظهارات خود علاوه بر ایتالیا، از رومانی نیز به دلیل فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز عملیات نظامی آمریکا تقدیر کرد.