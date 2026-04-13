به گزارش خبرگزاری مهر، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آن که باد می کارد، طوفان درو میکند. در حالی که برخی جهان را با جنگ میکارند، (پاپ) لئو چهاردهم با شجاعت و شهامت، صلح میکارد.
نخست وزیر اسپانیا سپس افزود: افتخار بزرگی خواهد بود که چند هفته دیگر از او در اسپانیا استقبال کنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان را در تعامل با جرم و جنایت و سیاست خارجی، «ضعیف» توصیف کرد.
ترامپ زمانی را که مراسم مذهبی محدود شده بود و کشیشها به دلیل نقض اقدامات قرنطینه دستگیر میشدند، به پاپ یادآوری کرد.
او افزود که از پاپ متنفر است و «برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد».
ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمیخواهد پاپی باشد که از رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد میکند، در حالی که او در حال انجام کاری است که ترامپ آن را «وظیفهاش که برای آن انتخاب شده» مینامد. او به آنچه که کاهش نرخ جرم و جنایت و عملکرد رکوردشکن بازار سهام توصیف کرد، اشاره کرد.
