بی اعتمادی به مسئولان ممنوع؛ دشمن از سر استیصال دنبال تفاهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود با حضور مردم و هیئت های مذهبی با اشاره به حوادث روز سیاسی و توافق بین ایران و آمریکا بیان کرد: باید در تحلیل ها از افراط و تفریط دوری کرد زیرا هر دو آنها خلاف واقع است

وی با بیان اینکه بهترین تحلیل و معایر اساسی برای ما کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی است، افزود: ایشان در پیام خودشان نکات مهمی فرمودند تا ما به حالت افراط نیافتاده و حالت بدبینی را به جامعه تزریق نکنیم و بی اعتماد نباشیم این است که فرمودند مسئولان ما ز سر دلسوزی و با حسن نیت تلاش کرده اند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه ما باید به این امر باور داشته باشیم، بیان داشت: بی اعتمادی و سوء ظن و اظهارنظرهای غیرمنصفانه نسبت به مسئولان رویه انسان با توجه نیست.

امینی با بیان اینکه معظم له فرمودند این ترامپ بود که از سر استیصال به انواع و اقسام اهرم ها متوسل شد تا به این توافق برسیم، تاکید کرد: اخیراً نیز ترامپ اعتراف کرد که او دنبال توافق بوده لذا اینطور نبوده که ما به صورت کلان و کلی به دنبال تفاهم باشیم.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند که دشمن به خاطر توانمندی و اقتدار مردم و از سر استیصال است که به اینجا می رسد، افزود: نکته دیگر در کلام ایشان اجازه مشروط به مسئولان است زیرا رئیس جمهور و سایر اعضای شورایعالی امنیت ملی در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، متعهد شده اند

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اجازه رهبری برای این تفاهم منوط به تعهدی رئیس جمهور و شعام است که به ایشان داده اند تا حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را متعهد می شوند، بیان کرد: در تحلیل ها باید این نکات را داشته باشیم تا به خطا نیافتیم.

امینی با بیان اینکه اگر شروط از سوی آمریکا رعایت نشود، قطعا این تفاهم نامه شرعیت و قانونیت نخواهد داشت، بیان کرد: منتظر شروط گفته شده در این تفاهم نامه خواهیم بود همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و این نکته بسیار مهم در کلام معظم له است.