مجالس حسینی باید محل ترویج بصیرت و مبارزه با استکبار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان بردسکن با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت محرم برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: مجالس عزاداری امام حسین (ع) نباید تنها به شور و احساسات محدود شود، بلکه باید بستری برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر، بصیرت‌افزایی و مقابله با جریان استکبار باشد.

امام جمعه بردسکن بیان کرد: مسئولان هیئات مذهبی از ظرفیت مبلغین و سخنرانان برای تبیین سیره و معارف اهل‌بیت (ع) بهره بگیرند و تنها به ایجاد فضای احساسی در مجالس عزاداری اکتفا نکنند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: اگر در عملکرد جبهه باطل دقت کنیم، دروغ‌گویی، پیمان‌شکنی، زیر پا گذاشتن تعهدات و حمله در میانه مذاکرات به وضوح دیده می‌شود و تردیدی نداریم که آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان درجه یک ملت ایران هستند.

امینی افزود: به مسئولان کشور اعتماد داریم و امیدواریم همان حسن نیتی که نسبت به دیگران دارند، از سوی طرف مقابل نیز مشاهده شود، هرچند تجربه‌های گذشته خلاف آن را نشان داده است.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر ضرورت خونخواهی شهدای اخیر، فرماندهان، دانشمندان و کودکان بی‌گناه به شهادت رسیده، تصریح کرد: مسئولان باید در برابر دشمن با قاطعیت مواضع خود را اعلام کرده و اجازه ندهند خون شهدا نادیده گرفته شود.