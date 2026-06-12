به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته بردسکن ضمن تسلیت فرارسیدن دهه اول محرم، اظهار کرد: محرم فرصتی ارزشمند برای تعالی و حرکت رو به جلوی عزاداران است و فلسفه اصلی عزاداریها باید دستیابی به شناخت عمیقتر از راه و سیره امام حسین (ع) و یاران ایشان باشد.
امام جمعه بردسکن از سازمان تبلیغات اسلامی و کانون مداحان خواست تا با برنامهریزی جدی، زمینه بهرهمندی حداکثری مردم از فیوضات شبهای محرم را فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت بصیرت در برابر توطئههای دشمنان، تصریح کرد: مسئولان نباید در برابر آمریکا دچار خطای محاسباتی شوند؛ دشمنی آمریکا با نظام اسلامی دیرینه است و هرگونه ذهنیت مبنی بر امکان کنار آمدن با این دشمنِ «بلعنده»، ناشی از ضعف و ترس است.
امینی با بیان اینکه مسئولان باید با جسارت در برابر استکبار بایستند، تأکید کرد: ملت هوشیار ایران همواره بر انتقام خون شهدا و سرداران شهید تأکید دارد و هرگز در این مسیر کوتاه نخواهد آمد.
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