کلشی نژاد: حقوق مردم ایران در تفاهم ایران و آمریکا رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشینژاد، در خطبههای این هفته نمازجمعه با اشاره به هفته قوه قضاییه، بر جایگاه عدالت در اسلام، ضرورت تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، نقش علما در ایجاد صلح و سازش اجتماعی و اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید کرد.
وی با استناد به آیه ۵۸ سوره نساء گفت: خداوند متعال فرمان داده است که امانتها به صاحبانشان بازگردانده شود و در هنگام داوری میان مردم، عدالت رعایت گردد؛ موضوعی که اساس و خطقرمز دستگاه قضا در جامعه اسلامی است.
امامجمعه اهلسنت ارومیه با بیان اینکه عدالت اساس حیات سالم اجتماعی است، افزود: در آموزه های اسلامی و در کلام امیرالمؤمنین علی (ع) نیز بر این نکته تأکید شده که عدالت هر چیز را در جای خود قرار میدهد و دستگاه قضایی باید پناهگاه مظلومان و مانع ظلم باشد.
وی در ادامه به برخی اقدامات قوه قضاییه در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پروندههای معوق و کثیرالشاکی، مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی و همچنین تلاش برای مردمی سازی دستگاه قضا از جمله اقداماتی است که می تواند به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کند.
کلشینژاد همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش را از اقدامات مهم در حوزه قضایی دانست و تصریح کرد: حل بسیاری از اختلافات از طریق صلح و سازش، علاوه بر کاهش پروندههای قضایی، موجب تقویت همدلی و برادری در جامعه میشود.
امامجمعه اهل سنت ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش علما، معتمدان و ریشسفیدان در حل اختلافات اجتماعی اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که باتدبیر علما و بزرگان محلی، بسیاری از کینهها و اختلافات دیرینه به صلح و آشتی تبدیل شده و این امر به تقویت اتحاد و همبستگی در جامعه کمک کرده است.
وی اتحاد اقوام و مذاهب را یکی از عوامل مهم ناکامی دشمنان دانست و افزود: همکاری و همدلی میان مردم، علما و مسئولان میتواند زمینهساز آرامش اجتماعی و حل بسیاری از مشکلات باشد.
کلشینژاد در ادامه با اشاره بهضرورت مدیریت مصرف انرژی، اسراف را از نگاه قرآن کریم ناپسند دانست و گفت: خداوند در قرآن میفرماید «اسراف نکنید که خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد».
به گفته وی، صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت نهتنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک مسئولیت دینی و اجتماعی است.
وی با تأکید بر اینکه مصرف بیرویه انرژی میتواند مشکلات اقتصادی و صنعتی ایجاد کند، اظهار کرد: صرفهجویی در مصرف منابع، به حفظ سرمایههای ملی و حقوق نسلهای آینده کمک میکند و نوعی مسئولیت اجتماعی محسوب میشود.
امامجمعه اهل سنت ارومیه همچنین با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، آن را پیامی هوشمندانه توصیف کرد و گفت: این پیام بادقت و بصیرت مطرح شده و میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت وحدت در جامعه شود.
وی ابراز امیدواری کرد مسئولان در مسیر اجرای مفاد این تفاهمنامه بادقت عمل کنند تا حقوق ملت ایران به طور کامل رعایت شود.
کلشینژاد خطبهها با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و آغاز سال هجری قمری، این ایام را به مسلمانان تسلیت گفت و افزود: نهضت امام حسین(ع) و پیامهای بزرگ آن، بهویژه در زمینه امربهمعروف و نهیازمنکر، از مهمترین درسهای تاریخ اسلام است.
نظر شما