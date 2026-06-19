قیام عاشورا برای اصلاح جامعه و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه را از شاخص‌های برتری امت اسلامی برشمرد و اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه عاملی اساسی در حفظ سلامت جامعه و مقابله با فساد و انحراف است.

عاشورا؛ الگوی مقابله با انحرافات

امام جمعه دلگان با اشاره به واقعه کربلا افزود: هدف اصلی قیام امام حسین (ع)، اصلاح جامعه و احیای این فریضه الهی بود. در آن مقطع، منکرها در جامعه گسترش یافته و بی‌تفاوتی نسبت به انحرافات افزایش یافته بود و امام برای بازگرداندن جامعه به مسیر حق قیام کردند.

وی تأکید کرد: این پیام برای امروز نیز جاری است و مسلمانان نباید در برابر آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی بی‌تفاوت باشند.

حجت الاسلام بامری در ادامه با هشدار نسبت به تهدیدات فرهنگی تصریح کرد: دشمنان اسلام در قالب جنگ نرم تلاش دارند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را تضعیف کنند و با کمرنگ کردن ارزش‌هایی همچون حیا و عفاف، زمینه عادی‌سازی رفتارهای نادرست را فراهم آورند.

وی همچنین به مصادیق امروزی این فریضه اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌هایی مانند آب، برق و گاز، و مقابله با تجمل‌گرایی و هزینه‌های سنگین در مراسم‌ها از جمله جلوه‌های عملی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروز است.

ضرورت بصیرت در مواجهه با مسائل روز

خطیب جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برخورداری از بصیرت و حکمت در مواجهه با مسائل پیچیده جهانی تأکید کرد و افزود: امت اسلامی باید از هیجان‌زدگی و انفعال پرهیز کرده و تصمیمات خود را بر پایه اصول «عزت، حکمت و مصلحت» اتخاذ کند.

وی با تأکید بر حفظ عزت ملی، خواستار تقویت توان داخلی، رونق تولید و اتکا به ظرفیت‌های بومی شد و گفت: هرگونه توافق باید با حفظ حقوق ملت و کرامت مردم همراه باشد.

امام جمعه دلگان در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و وحدت در برابر توطئه‌های دشمنان، از خداوند متعال برای مسئولان و خادمان ملت، توفیق خدمت صادقانه و تصمیم‌گیری‌های صحیح مسئلت کرد.