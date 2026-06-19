بختیاری: ملت ایران همواره در برابر فراخوان رهبری آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بختیاری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان چناران با تبیین مفاهیم سلوک الی‌الله در این ماه، اظهار کرد: سیر تحولی انسان از اشک و عزاداری آغاز شده و با زیارت و معرفت و لعن ظالمان، به مقام تولی می‌رسد بنابراین زندگی در مدار اهل‌بیت، نیازمند آن است که هر انسان در مسیر تکامل خود، شادیها و ناراحتیهای امام معصوم (ع) را معیار رفتار و اعمال خود قرار دهد تا به زندگی حسینی و مهدوی دست یابد.

امام جمعه چناران با استناد به پیام مقام معظم رهبری، این پیام را نماد شرف و عزت دانست و گفت: ملت ایران همواره در برابر فراخوان رهبری آماده است تا اقتدار و شجاعت خود را به جهانیان به اثبات برساند لذا منویات رهبر معظم انقلاب برای ما فصل‌الخطاب است و دشمنان باید بدانند که این ملت، پایدارترین پشتیبان نظام و جبهه مقاومت است و هرگز صحنه را ترک نخواهند کرد.

وی خطاب به دشمنان، بر پایداری و اراده ملت ایران تأکید و تصریح کرد: وحدت و انسجام ملی، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌ها است لذا ملت مبعوث شده و بیدار ایران، تا نابودی کامل آمریکا و اسرائیل و ریشه‌کنی استکبار بر سر آرمانهای والای خود ایستادگی خواهند کرد و ما به دشمنان می‌گوییم که این ملت، گوش به فرمان رهبری، هرگز صحنه را ترک نخواهد کرد و با گامهایی استوار در مسیر ولایت، قدمهای خود را نذر ظهور امام زمان (عج) خواهند کرد.

بختیاری با اشاره به جلوه زیبای وحدت در میعادگاه نماز جمعه، از حضور مردم روستاهای جوکال، کمیلان و آهنگر و شرکت فعال بسیجیان و خانواده‌های معزز شهدا در کنار مردم چناران قدردانی کرد.