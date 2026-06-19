امام جمعه سیراف: پیام رهبری عاملی برای وحدت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف، ضمن واکاوی ابعاد معنوی قیام امام حسین (ع)، به تحلیل تحولات روز کشور و پیام راهبردی رهبر انقلاب پرداخت.

حجت‌الاسلام عاشوری با تبیین جایگاه عرفانی قیام سیدالشهدا (ع)، «دعای عرفه» را «کربلای نظری» و «عاشورا» را «دعای عرفه عملی» توصیف کرد و گفت: شخصیت امام حسین (ع) دو وجهه درخشان دارد؛ یکی طوفانی که در تاریخ به راه انداخت و دیگری ابعاد معنوی که در دعای عرفه متجلی است.

وی افزود: عاشورا یک ماجرای عرفانی است، از لحظه خروج از مکه تا آخرین لحظه در گودال قتلگاه، سراسر ذکر، تضرع و تسلیم در برابر قضای الهی است. همین معنویت، پشتوانه ماندگاری و عظمت عاشورا است.

امام جمعه سیراف ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به قضات و کارکنان دستگاه قضا و ریاست دادگستری کنگان یاد شهید آیت‌الله بهشتی را گرامی داشت و این هفته را فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای دستگاه قضایی و بازخوانی خدمات و اندیشه‌های شهید بهشتی دانست.

حجت‌الاسلام عاشوری در بخش مهمی از خطبه‌ها به تحلیل راهبردی پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا پرداخت و آن را فصل الخطاب دانست.

وی متن آن را هوشمندانه خواند و تصریح کرد: این پیام یک بسته کامل و چندبعدی است و نباید نگاه تک‌بعدی به آن داشت. موافقت رهبری با این مذاکرات، در امتداد سیره امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و در جهت گره‌گشایی از مسائل کشور با توجه به درخواست دولت منتخب است.

وی تأکید کرد که مذاکره با دشمن به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست؛ بلکه اگر ابزاری برای تأمین حقوق ملت و مهار زیاده‌خواهی‌ها باشد، باید از آن استفاده کرد.

عاشوری با اشاره به مشروط بودن موافقت گفت: این تأیید، مطلق نیست و کاملاً به عملکرد دولت و تیم مذاکره‌کننده وابسته است تا از زیاده‌خواهی‌های آمریکا جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: پیام رهبری را می‌توان در سطوح «متن (محل نقد)»، «فرامتن (نشان‌دهنده استیصال دشمن)» و «اجرا (نتیجه نهایی)» تحلیل کرد.

امام جمعه سیراف با دعوت همگان به تهذیب نفس، خاطرنشان کرد: ضعف در رابطه با خدا، انسان را در برابر دشمن آسیب‌پذیر می‌کند. حماسه و معنویت، دو بال پرواز جامعه اسلامی برای ایستادگی و پیشرفت هستند.

وی در پایان خواستار آن شد که پیام رهبری به عاملی برای وحدت تبدیل شود و از دوقطبی‌سازی پرهیز گردد.