به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمیراد عصر شنبه در نشستی با اصحاب رسانه که در مدرسه شهدای میناب کلاس ۱۶۸ واقع در خیابان طبرسی شمالی مشهد برگزار شد، به فعالیتهای ملی کمیسیون آموزش و نقش خود به عنوان نماینده اشاره کرد و با بیان اینکه در سال گذشته ۳۴ دیدار با مسئولان ارشد از جمله رهبر شهید انقلاب، رئیسجمهور و وزرا برای حل مشکلات داشته است، ثبت ۷ طرح تقنینی، ۱۹ تذکر، ۱۴ سوال از وزرا و ۶ مورد تحقیق و تفحص را یادآور شد و اظهار کرد: تلاش ما بر این بوده تا با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی همچون ماده ۲۳۴، گرهای از مشکلات کشور باز کنیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در حوزه آموزش، از پیگیریهای موفق کمیسیون برای حل مشکل سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، تعیین تکلیف ۲۱ هزار نیروی حقالتدریس آزاد و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی به عنوان دستاوردهای مهم یاد کرد.
وی همچنین با اشاره به حواشی اخیر کنکور تأکید کرد: موضوع تأثیر معدل پایه یازدهم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید رئیسجمهور رسید. این طرح بهصورت «تأثیر مثبت» اعمال خواهد شد تا دانشآموزان مناطق کمبرخوردار در رقابت کنکور با آسیب کمتری مواجه شوند؛ موضوعی که گامی رو به جلو برای تحقق عدالت آموزشی محسوب میشود.
جزئیات پروژههای زیرساختی مشهد و کلات
عظیمی راد در ادامه این نشست، به وضعیت بودجهریزی و پیشرفت پروژههای عمرانی حوزه انتخابیه خود پرداخت و با اعلام اینکه در بازه زمانی خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار برای پروژههای مشهد و کلات تخصیص یافته است، تشریح کرد: از این مبلغ ۱۱.۷ همت سهم مشهد و ۳.۵ همت سهم کلات بوده و ۴.۷ همت آن بهصورت نقد واریز شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به تشریح وضعیت پروژههای حیاتی مشهد پرداخت و با اشاره به پروژه آزادراه مشهد-چناران که سالها دچار وقفه بود، گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شد که موجب فعالسازی مجدد کارگاهها گردید.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راههای مواصلاتی، از تزریق ۱۲۰ میلیارد تومان برای تعریض محور مشهد-گلبهار خبر داد که اکنون به مراحل تکمیل نزدیک شده است. همچنین آسفالت ۲۰ کیلومتر از جاده قدیم مشهد-چناران با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان، بخش دیگری از تلاشها برای رفع محرومیت از مناطق اطراف بود. علاوه بر این، در راستای نهضت مدرسهسازی، ذیل تفاهمنامهای برای ساخت ۵۴ مدرسه، تاکنون ۱۴ واحد آموزشی به بهرهبرداری رسیده و پروژههای جدید نیز برای دیماه آماده افتتاح خواهند بود.
عظیمیراد با اشاره به حوزه بهداشت و درمان، از جذب یک سرمایهگذار ۲ همتی برای احداث بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهرک شهید رجایی خبر داد و تأکید کرد: برای تسریع در این پروژه، با رایزنیهای گسترده، موفق به شکستن آییننامههای محدودکننده مولدسازی شدهاند تا سرمایهگذار بتواند همزمان با ساختوساز، از ظرفیتهای قانونی ملک نیز بهرهمند شود و این بیمارستان در کوتاهترین زمان ممکن در خدمت مردم قرار گیرد.
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