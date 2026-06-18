امدادرسانی به ۲۸ گرفتار سیلاب در مسیر شیرباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: حادثه‌ای مبنی بر ریزش کوه و انسداد مسیر بر اثر سیلاب در محور روستای دولت‌آباد به پیست اسکی شیرباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شد و در این عملیات، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کوهستان دولت‌آباد، یک تیم عملیاتی از مرکز پاسخگویی اضطراری جمعیت هلال احمر چناران و دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهدای چناران به همراه ۴ دستگاه خودروی عملیاتی و یک دستگاه خودروی سواری مشارکت داشتند.

وی افزود: نجاتگران هلال احمر با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و دهیاری روستای دولت‌آباد، به ۲۸ نفر از افراد گرفتار امدادرسانی کرده و آنان را به محل امن انتقال دادند.

منیری خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی به پایان رسید.