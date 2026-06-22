۵۰ درصد تولید ناخالص بخش کشاورزی خراسان رضوی مربوط به باغبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ایزدی ظهر دوشنبه در نشست خبری تخصصی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: سطح باغات استان ۲۴۴ هزار هکتار است و سالانه حدود یک میلیون تن محصول باغی در خراسان رضوی تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۱۳۳ هزار هکتار از باغات استان به پسته اختصاص دارد، افزود: در سال گذشته ۸۵ هزار تن پسته در استان تولید شد که ارزش قابل توجهی در بخش کشاورزی استان داشته است.

وی ادامه داد: برنامه‌های توسعه‌ای بخش باغبانی استان بر اساس نگاه علمی و عملی و با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی دنبال می‌شود. در همین راستا، تولید نهال مبتنی بر پایه‌های رویشی به جای پایه‌های بذری و استفاده از ارقام تجاری روز دنیا در دستور کار قرار گرفته است.

ایزدی با بیان اینکه در برخی محصولات، انتخاب ارقام زودرس مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در میوه‌هایی مانند آلبالو و گیلاس، استفاده از ارقامی که پیش از خرداد یا تا نیمه خرداد برداشت می‌شوند، موجب کاهش نیاز آبی در مقایسه با محصولاتی مانند سیب و گلابی می‌شود که تا پاییز نیازمند آبیاری هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: در حوزه بادام نیز استفاده از پایه‌ها و ارقام تجاری متناسب با اقلیم‌های در حال توسعه مورد توجه است. رویکرد اصلی ما در باغبانی، توسعه سطح زیرکشت نیست، بلکه افزایش عملکرد در واحد سطح است.

وی تصریح کرد: در همین راستا، توسعه باغات متراکم و استفاده از سایبان در برخی محصولات دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در گذشته تعداد درختان در هر هکتار حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ اصله بود، اما اکنون در برخی الگوها این رقم به حدود هزار تا دو هزار اصله در هکتار می‌رسد.

ایزدی با اشاره به تنوع اقلیمی استان گفت: در مناطق شمالی خراسان رضوی بیشتر میوه‌های هسته‌دار و محصولات مناطق معتدل مانند سیب، گلابی، گیلاس و بادام تولید می‌شود و در مناطق جنوبی استان، محصولاتی مانند پسته، انار و گیاهان دارویی مزیت بیشتری دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین درباره جایگاه گیاهان دارویی در استان بیان کرد: خراسان رضوی رتبه نخست تولید گیاهان دارویی کشور را دارد و حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصولات است. زیره سبز از جمله محصولات مهم استان است و حدود ۵۰ درصد سطح زیر کشت کشور در خراسان رضوی قرار دارد که بخش عمده آن صادر می‌شود.

وی با اشاره به اجرای زنجیره ارزش در برخی محصولات گفت: زنجیره ارزش برای محصولاتی مانند زیره سبز با محوریت شهرستان تایباد، آنغوزه و زعفران در استان پیگیری می‌شود. آنغوزه گیاهی ارزشمند است که در صنایع غذایی، دارویی، عطر و اسانس و مواد آرایشی کاربرد دارد.

ایزدی ادامه داد: در سال‌های اخیر باغبانی استان به سمت زراعی‌کردن محصول آنغوزه حرکت کرده و اکنون حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی استان به این محصول اختصاص یافته است. این گیاه در برخی مناطق با ارتفاع هزار و ۵۰۰ تا دو هزار متر نیاز آبی بسیار کمی دارد و از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه زعفران خراسان رضوی گفت: این استان مهد اصلی زعفران جهان است و ۷۵ درصد زعفران دنیا در خراسان رضوی تولید می‌شود. سطح زیر کشت زعفران در کشور ۹۹ هزار هکتار است و سال گذشته حدود ۱۶۸ تن زعفران برداشت شد.

وی افزود: نوسانات دمایی و گرمای بیش از حد در تابستان سال گذشته موجب کاهش عملکرد زعفران شد، اما در شرایط مناسب اقلیمی، امکان افزایش تولید وجود دارد. عملکرد زعفران بسته به سن مزرعه، شرایط آبیاری، تغذیه و اقلیم متفاوت است.

ایزدی با اشاره به خرده‌مالکی در زعفران اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد زعفران‌کاران استان خرده‌مالک هستند و در بسیاری از مناطق با کم‌آبی و حتی آبیاری با تانکر مواجه‌اند؛ بنابراین عملکرد مزارع در نقاط مختلف یکسان نیست.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی یکی از اقدامات مهم در زنجیره ارزش زعفران را تولید پیاز سالم و استاندارد دانست و گفت: در گذشته پیاز زعفران همراه با حدود ۵۰ درصد خاک از مزرعه خارج و به مزرعه دیگر منتقل می‌شد که علاوه بر هزینه بالا، احتمال انتقال بیماری را افزایش می‌داد. اکنون با استفاده از دستگاه‌های جدید، خاک و پیازهای نامناسب جدا شده و پیاز استاندارد در بسته‌بندی مناسب برای کشت منتقل می‌شود.