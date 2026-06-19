به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام کاخ سفید ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تمدید آتش‌بس در لبنان موافقت کرده است.

روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» هم به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت: ما به آتش‌بس بازگشته‌ایم و دیگر حملات را آغاز نخواهیم کرد.

خبرگزاری آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اسرائیل و حزب‌الله پس از مذاکرات با اسرائیل و ایران، با میانجیگری آمریکا و قطر بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.

روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شد: ما با آتش بس موافقت کردیم و اگر حزب الله حمله نکند، ما هم حمله نخواهیم کرد.

این تحولات در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است: هر چیزی که مربوط به توافقات آتش‌بس باشد، به سران سیاسی بستگی دارد.