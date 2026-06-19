به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر جمعه در نشست بررسی مسائل مرتبط با فعالیت شرکت تعاونی مراوهتپه، بر ضرورت بهرهبرداری اصولی و پایدار از ذخیرهگاه ژنتیکی پسته وحشی این شهرستان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی و زیستمحیطی این عرصههای طبیعی اظهار کرد: حفاظت از ذخیرهگاه پسته وحشی و ایجاد فرصتهای درآمدی برای ساکنان محلی باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا ضمن صیانت از این سرمایه طبیعی، زمینه توسعه اقتصادی منطقه نیز فراهم شود.
کیانمهر مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها را از عوامل مؤثر در موفقیت این طرحها دانست و افزود: حضور فعال جوامع محلی در فرآیند بهرهبرداری و حفاظت، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، به حفظ بهتر منابع طبیعی کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی پیش از آغاز فصل برداشت، گفت: تصمیمات لازم درباره ادامه فعالیت شرکت بهرهبردار باید در زمان مناسب اتخاذ شود تا روند بهرهبرداری با کمترین چالش انجام گیرد.
وی همچنین خواستار بررسی دقیق عملکرد سالهای گذشته شرکت تعاونی در حوزه بهرهبرداری، توسعه و حفاظت از ذخیرهگاه شد و اظهار کرد: تداوم همکاریها باید بر مبنای میزان تحقق تعهدات و عملکرد اجرایی شرکت صورت گیرد.
کیانمهر ذخیرهگاه پسته وحشی مراوهتپه را یکی از ظرفیتهای کمنظیر گلستان برشمرد و گفت: این عرصه ارزشمند میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار مناطق روستایی استان ایفا کند.
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