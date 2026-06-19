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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

آژیر خطر حمله پهپادی در شمال فلسطین اشغالی

آژیر خطر حمله پهپادی در شمال فلسطین اشغالی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک «زرعیت» در شمال فلسطین اشغالی در پی حمله پهپادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که آژیر خطر در شهرک زرعیت در بخش غربی مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان در پی نفوذ پهپاد به صدا درآمد.

این خبر در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که به دستور او، ارتش اشغالگر به ۱۵۰ هدف در لبنان حمله کرده و ده ها نیروی حزب الله را به شهادت رسانده است.

در تازه ترین خبرهای مربوط به تحولات میدانی در جنوب لبنان هم خبرنگار الجزیره اعلام کرد که شهر النبطیه هدف حمله توپخانه ای قرار گرفته است.

کد مطلب 6865075

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