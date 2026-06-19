بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی در مورد تفاهم‌ ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری در بخشی از این بیانیه ضمن اذعان به اینکه به وحدت شکنی متهم شده، آورده است: در تمامی مراحل پیش از امضای این تفاهم‌نامه، ما بر اساس وظیفه شرعی و انقلابی خود، نسبت به ابعاد پنهان و تهدیدات این نوع توافق هشدار دادیم و بر مواضع اصولی خود پای فشردیم. متأسفانه در این مسیر، نقدهای دلسوزانه‌ی ما با برچسب‌های ناروای «ضد وحدت» مواجه شد .

در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر این که از امروز تیم مذاکره‌کننده باید بار مسئولیت خود را به دوش بکشند و برای تحقق تک‌تک بندهای تفاهم نامه شبانه‌روزی تلاش کنند، تصریح شده است که با دقت و حساسیتی بیش از پیش بر روند مذاکرات و تحقق وعده‌ها نظارت خواهد شد.

جبهه پایداری در ادامه این بخش از بیانیه آورده است: ما از این لحظه، با دقت و هوشیاری کامل، کلیه تعهدات و بندهای این تفاهم‌نامه را رصد خواهیم کرد. بر اساس بندهای اعلامی، از جمله آتش‌بس دائمی، رفع محاصره دریایی و رفع موانع نفتی و بانکی، هیچ‌گونه کوتاهی، تعلل یا بدعهدی از سوی طرف آمریکایی را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت. ما منتظر تحقق عملی شروط و تعهداتی هستیم که مسئولین محترم در قبال آن مسئولیت پذیرفته‌اند.

در بخشی دیگر از این بیانیه با اشاره به این که در مقابل شکستن خطوط قرمز توسط دشمن، هیچ‌گونه مماشاتی نباید داشت، تاکید شده است: بدیهی است که مذاکرات آتی، به هیچ وجه به معنای پذیرش اصل زیاده‌خواهی‌های دشمن نخواهد بود. ما همان‌گونه که در گذشته نیز اعلام کرده‌ایم، هرگونه انحراف از مسیر اصولی یا بدقولی طرف آمریکایی را خط قرمز می‌دانیم و در صورت مشاهده‌ی کوچک‌ترین نقضی از سوی ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی، مطالبه‌ی خروج فوری از این تفاهم‌نامه را به عنوان اولین و قاطع‌ترین گام، از مسئولین خواستار خواهیم شد.

صادرکنندگان این بیانیه در بخشی دیگر از آن خاطرنشان کرده‌اند که نقض عهدهای مکرر از رژیم صهیونیستی به هیچ وجه نباید بی‌پاسخ بماند، اقدام جنایتکارانه‌ی رژیم صهیونیستی در بمباران منطقه‌ی نبطیه لبنان با بمب‌های فسفری و تداوم جنایات این رژیم در لبنان که در سایه‌ی امضای این تفاهم‌نامه رخ داد، بیش از پیش ماهیت کثیف این رژیم و عدم پایبندی طرف مقابل به اصول توافق، به ویژه بند اول آن در خصوص توقف کامل عملیات نظامی و تضمین تمامیت ارضی لبنان را آشکار ساخت. این حملات، نقض آشکار روح و متن توافق محسوب می‌شود. ما قبل از آنکه دیر شود، خواستار پاسخی قاطع، کوبنده و پشیمان‌کننده به این تجاوزات هستیم تا بار دیگر به دشمنان ثابت شود که ایران و جبهه مقاومت، هرگونه نقض امنیت را با قیمت سنگینی مواجه خواهند ساخت.

جبهه پایداری در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: اگر اولین و شاید مهمترین بند تفاهم‌نامه با خباثت دشمنان آمریکایی صهیونی نقض شود پیگیری بندهای دیگر بی معنی و اقدامی غیر منطقی و ناشایست است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما از آستان الهی و دعای خیر حضرت ولی عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) برای ملت سرافراز ایران، نصرت و فتوحات و سربلندی در این مسیر پر فراز و نشیب را مسئلت داریم و ضمن قدردانی از زحمات مسئولین کشور، بر نظارت دقیق بر روند اجرای تفاهم‌نامه تأکید می‌نماییم