https://mehrnews.com/x3cnh8 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵ کد مطلب 6865102 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵ برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در مارگون مارگون-مراسم شیرخوارگان حسینی در مارگون برگزار شد. دریافت 30 MB کد مطلب 6865102 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی در حسینیه ارشاد علیا نطنز برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در بادرود مراسم «شیرخوارگان حسینی» در سراسر کشور ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان برچسبها شهرستان مارگون شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر
نظر شما