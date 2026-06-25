https://mehrnews.com/x3cqy8 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ کد مطلب 6870541 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ عزاداری مردم مارگون در ظهر عاشورا مارگون-عزاداری مردم مارگون در ظهر عاشورا در جوار امام زاده بی بی خاتون(س) برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6870541 کپی شد مطالب مرتبط محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان تاسوعای حسینی؛ مارگون غرق در ماتم علمدار کربلا اجتماع عاشوراییان مارگون در جوار امامزاده بی بی خاتون(س) برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در مارگون عزاداری مردم مارگون در دهمین شب محرم عزاداری مردم مارگون در نهمین شب محرم برچسبها شهرستان مارگون مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
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