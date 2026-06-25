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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

عزاداری مردم مارگون در ظهر عاشورا

عزاداری مردم مارگون در ظهر عاشورا

مارگون-عزاداری مردم مارگون در ظهر عاشورا در جوار امام زاده بی بی خاتون(س) برگزار شد.

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کد مطلب 6870541

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