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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

دستگیری ۴ شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان قروه

دستگیری ۴ شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار کل و بز وحشی در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «واحد مظفری» شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه های قروه از دستگیری چهار نفر شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت شکارچیان سابقه‌دار و شکار غیرمجاز کل و بز وحشی در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان، موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد و شناسایی محل اختفا و مخفیگاه متخلفان، با هماهنگی مرجع قضایی و با همکاری یگان حفاظت محیط زیست قروه، در عملیاتی غافلگیرانه اقدام به بازرسی از محل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در این عملیات لاشه ۲ رأس کل و بز وحشی به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سرهنگ مظفری با اشاره به دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز در این عملیات خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

کد مطلب 6865112

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