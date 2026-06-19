به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «واحد مظفری» شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه های قروه از دستگیری چهار نفر شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت شکارچیان سابقه‌دار و شکار غیرمجاز کل و بز وحشی در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان، موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد و شناسایی محل اختفا و مخفیگاه متخلفان، با هماهنگی مرجع قضایی و با همکاری یگان حفاظت محیط زیست قروه، در عملیاتی غافلگیرانه اقدام به بازرسی از محل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در این عملیات لاشه ۲ رأس کل و بز وحشی به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سرهنگ مظفری با اشاره به دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز در این عملیات خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.