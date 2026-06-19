به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



اکنون که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در بیانیه‌ای روشنگرانه، صریح و به‌دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی سیاسی، دیدگاه‌ها و رهنمودهای خود را درباره تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تبیین فرموده‌اند، اعلام می‌داریم که با حفظ وحدت و انسجام ملی در میدان خواهیم ماند و تا تحقق کامل اهداف نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری، گام‌به‌گام در مسیر فرامین و رهنمودهای امام جامعه حرکت خواهیم کرد.



لازم است همگان بر مدار ولایت حرکت کنند و با درک مقتضیات زمان و شناخت دقیق خط و نقشه دشمن، نظر، تحلیل و اقدام سیاسی خود را با رهنمودهای ولایت تنظیم نمایند. مردم مؤمن و انقلابی ایران، با صبر، بصیرت و روحیه انقلابی، همچنان مطالبه‌گر خواهند بود و دشمن بدخواه و بدعهد را در موضع اتهام قرار خواهند داد. دشمن اصلی ملت ایران، آمریکای جنایتکار است و مردم ما در صحنه، هیچ‌گاه خط دشمن را گم نخواهند کرد و آتش بر جبهه خودی نخواهند گشود.



حفظ وحدت، هوشیاری و بصیرت، مطالبه‌ای قاطع، صریح و روشن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است و امت اسلامی در این آزمون نیز به فضل الهی و با نصرت و امداد خداوند متعال، سربلند و پیروز خواهد شد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خداوند متعال را بر نعمت عظیم ولایت فقیه شاکر است و ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، از همه دولتمردان و مسئولان انتظار دارد با جدیت در مسیر تحقق اهداف و ارزش‌های اسلامی گام بردارند و با قاطعیت، دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام سازند.