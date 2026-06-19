به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیگدلی جمعه شب در جمع مردم تاکستان با تأکید بر اینکه انسجام و وحدت ملی باید حول محور ولایت فقیه شکل بگیرد، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی وظیفه همه ما حرکت در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت ملی و مبارزه با فساد است.

وی با انتقاد از اظهارات منتسب به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره تجمعات مردمی افزود: مشکل بهداشت روانی جامعه، فساد، بی‌عدالتی، گرانی، ضعف مدیریت و کمبود نظارت است، نه حضور مردم برای مطالبه‌گری.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: شروط ده‌گانه مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب، نقشه راه مسئولان و مجلس است و ملت ایران نیز باید در مطالبه اجرای این شروط، وحدت و انسجام خود را حفظ کند.

بیگدلی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گیرد، تصریح کرد: در روزهای گذشته اسنادی درباره برخی تخلفات به دست ما رسید و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو، رانت‌خوار و کسانی که منافع اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌کنند، حاشیه امن داشته باشند.

وی از جلوگیری از یک پرونده مالی خبر داد و گفت: با پیگیری انجام‌شده و همکاری دولت و معاون وزیر، از افزایش غیرقانونی ارزش یک قرارداد پیمانکاری از ۶۰۰ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جلوگیری شد.

بیگدلی ایجاد اعتماد عمومی، برقراری عدالت و مبارزه با فساد را مهم‌ترین راهکار ارتقای سرمایه اجتماعی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریت، سیاست‌گذاری‌های نادرست و کمبود نظارت است و نباید همه مشکلات را به تحریم‌ها یا شرایط جنگی نسبت داد.

وی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: باید از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای راهبردی از جمله چین، روسیه و پاکستان برای تأمین نیازهای کشور و توسعه مبادلات اقتصادی استفاده شود.

نماینده مردم تاکستان با بیان اینکه اعتماد به مسئولان دلسوز منافاتی با بی‌اعتمادی به دشمن ندارد، گفت: تجربه نشان داده است که نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد و مسئولان باید ضمن پیگیری مذاکرات، منافع ملی و عزت کشور را در اولویت قرار دهند.

بیگدلی همچنین خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی شد و افزود: همان‌گونه که با اخلالگران امنیت کشور برخورد می‌شود، انتظار می‌رود با مفسدان اقتصادی نیز با قاطعیت برخورد شود، چرا که خسارت آنان به کشور کمتر از دشمنان نیست.

وی در پایان با تأکید بر لزوم به‌کارگیری مدیران کارآمد، پاکدست و توانمند، گفت: مسئولان باید خود را با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هماهنگ کنند و تا زمان تحقق مطالبات و شروط اعلام‌شده از سوی ایشان، مردم با حفظ وحدت و حضور در صحنه، مطالبه‌گری خود را ادامه خواهند داد.

