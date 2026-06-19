به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئت فاطمیون قم در سخنانی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، بر ضرورت پاسداشت این جایگاه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ انسجام جامعه و حرکت در مسیر ولایت از مهم‌ترین اصولی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخی از آزمون‌های دشوار عبور کرده است، افزود: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در شرایط حساس با حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و تحلیل‌های مطرح شده در فضای رسانه‌ای و مجازی در موضوعات مختلف گفت: نباید تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار گرفت و لازم است اخبار و تحلیل‌ها با دقت و هوشیاری دنبال شود.



وی ادامه داد: دشمن همواره تلاش کرده است با ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه، اهداف خود را پیش ببرد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که وحدت مردم و تبعیت از رهبری، این نقشه‌ها را ناکام گذاشته است.



آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برخی مبانی فقه حکومتی و جایگاه قانون‌گذاری در نظام اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی محل تحقق بسیاری از عناوین ثانویه است و در فرآیند قانون‌گذاری، مصالح عمومی جامعه و ضرورت‌های اداره کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی افزود: در فقه اسلامی احکام اولیه و ثانویه دارای جایگاه مشخصی هستند و در برخی شرایط، ضرورت‌های اجتماعی و مصالح عمومی اقتضا می‌کند که تصمیمات متناسب با آن شرایط اتخاذ شود.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون‌گذاری در نظام اسلامی بر پایه مبانی شرعی و کارشناسی انجام می‌شود و هدف آن تأمین منافع عمومی و حفظ مصالح جامعه است.



وی با اشاره به مسئولیت نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان موظف هستند مطالبات مردم را در چارچوب قوانین و مصالح کشور پیگیری کنند و این مسئولیت نیازمند دقت، تعهد و شناخت صحیح از مسائل جامعه است.



نباید اختلاف نظرها به نزاع اجتماعی تبدیل شود



آقاتهرانی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در فضای عمومی کشور گفت: ممکن است در مسائل مختلف دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما نباید این اختلاف نظرها به درگیری و نزاع در سطح جامعه تبدیل شود.



وی افزود: دشمنان به دنبال آن هستند که از هر اختلافی برای ایجاد تنش در داخل کشور بهره‌برداری کنند از این رو همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید مصالح ملی را در اولویت قرار دهند.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت پرهیز از تهمت و تخریب افراد اظهار کرد: اخلاق اسلامی اقتضا می‌کند که در نقدها و اظهارنظرها انصاف رعایت شود و از انتشار مطالب نادرست و اتهام‌زنی خودداری شود.



وی ادامه داد: فضای مجازی نباید به بستری برای ترویج شایعات و اخبار غیرمستند تبدیل شود و همه افراد باید نسبت به صحت مطالب منتشرشده حساسیت داشته باشند.



چشم ملت نباید به آمریکا دوخته شود



آقاتهرانی با اشاره به تجربه‌های گذشته در تعاملات بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را در توافقات و تعهدات بین‌المللی نشان داده است اما طرف مقابل در موارد متعددی به تعهدات خود پایبند نبوده است.



وی افزود: ملت ایران نباید سرنوشت خود را به رفتار و تصمیمات آمریکا گره بزنند، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده است که اعتماد به دشمن نتیجه‌ای در بر نداشته است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های ملی مسیر پیشرفت کشور را دنبال کرد و از امید بستن به وعده‌های طرف‌های خارجی پرهیز داشت.



وی خاطرنشان کرد: آینده کشور با تلاش مردم، جوانان و نخبگان ایرانی ساخته خواهد شد و سرمایه اصلی جمهوری اسلامی، نیروی انسانی مؤمن و توانمند آن است.



حضور مردم در صحنه عبادت و پشتوانه نظام است



آقاتهرانی با تقدیر از حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اقتدار نظام اسلامی و عامل خنثی شدن توطئه‌های دشمنان است.



وی افزود: ملت ایران در سال‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که در شرایط حساس با احساس مسئولیت در میدان حاضر می‌شوند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.