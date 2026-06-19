به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی جمعه شب در جمع مردم الوند با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: همه مسئولان باید حرکت، تصمیم‌گیری و مواضع خود را بر مدار ولایت تنظیم کنند و نه از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب جلوتر باشند و نه از آن عقب بمانند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است، افزود: همراهی رهبر انقلاب با نظرات مسئولان منتخب مردم، نشانه احترام ایشان به رأی ملت است و این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در نظام اسلامی بر پایه مشارکت و قانون انجام می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: مطالبه‌گری باید در چارچوب وحدت، اخلاق و تبعیت از ولایت دنبال شود و هدف از بیان مطالبات، اصلاح امور و تقویت کارآمدی نظام است.

محمدبیگی با انتقاد از ادامه تعطیلی جلسات علنی مجلس، گفت: در مدت اخیر نمایندگان جلسات متعدد نظارتی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده‌اند، اما تعطیلی صحن علنی موجب شده فرآیند قانون‌گذاری و رأی‌گیری متوقف بماند.

وی با اشاره به مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، خواستار فراهم شدن زمینه بازگشایی مجلس شد و افزود: انتظار می‌رود دولت با ایجاد بسترهای لازم، امکان ازسرگیری جلسات علنی و انجام وظایف قانونی مجلس را فراهم کند.

محمدبیگی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس در تصمیمات کلان کشور تأکید کرد و گفت: موضوعات مهمی مانند تدوین قوانین مرتبط با منافع ملی باید با مشارکت و نقش‌آفرینی نمایندگان مردم در مجلس دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه و مذاکرات، خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی باید در چارچوب اصول، عزت، حکمت و مصلحت و با پایبندی به خطوط ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب عمل کند و مسئولان نیز نسبت به اجرای کامل شروط و الزامات مورد تأکید ایشان متعهد باشند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان بر تداوم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: نمایندگان مردم با حفظ وحدت و همدلی، مطالبات عمومی را تا تحقق کامل حقوق ملت و اجرای دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیگیری خواهند کرد.

