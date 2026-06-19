به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد لرستان در جام بین‌المللی تختی موفق به کسب دو نشان نقره شد.

در این رقابت‌ها که به میزبانی کرمان برگزار شد، «علیرضا سرلک» در وزن ۵۷ کیلوگرم و «مرتضی قیاسی» در وزن ۷۰ کیلوگرم موفق به کسب دو نشان نقره برای لرستان شدند.

دیگر نمایندگان لرستان در این تورنمنت در وزن ۶۵ کیلوگرم «ابوالفضل کوشکی» و «وحید یوسفوند» در وزن ۹۷ کیلوگرم بودند که با شکست مقابل حریفان نتوانستند به مدال برسند.

هدایت تیم کشتی لرستان در این مسابقات بر عهده «مصطفی قیاسی» قهرمان سابق جهان و آسیا بود.