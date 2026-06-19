به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن عباسی ولدی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس برگزار شد، با محوریت «ولایت‌مداری و سبک زندگی» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث در مسیر ولایت‌مداری، مسئله معرفت نسبت به اهل‌بیت(ع) است و در این میان توجه به ابعاد آسمانی، ملکوتی و فراتر از زندگی عادی آن بزرگواران جایگاهی اساسی دارد.



وی با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده درباره تبیین فضائل و مناقب اهل‌بیت(ع) افزود: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که پرداختن به ویژگی‌های ماورایی اهل‌بیت(ع) ممکن است موجب دور شدن آنان از جایگاه الگو بودن برای مردم شود، در حالی که تجربه‌های انسانی و مطالعات مربوط به الگوپذیری نشان می‌دهد، انسان‌ها همواره به دنبال شخصیت‌های متعالی هستند و هر میزان شباهت به چنین الگوهایی را نشانه‌ای از رشد و تعالی خود می‌دانند.



این سخنران مذهبی ادامه داد: پایین آوردن جایگاه اهل‌بیت(ع) با این توجیه که برای مردم باورپذیرتر شوند، در حقیقت حرکت در مسیر تضعیف الگو بودن آنان است، زیرا الگوها زمانی الهام‌بخش خواهند بود که از افق‌های بلندتری برخوردار باشند و انسان را به سمت تعالی سوق دهند.



وی خاطرنشان کرد: اهل‌بیت(ع) شخصیت‌هایی فطری هستند و انسان‌ها به صورت طبیعی و درونی ظرفیت پذیرش عظمت و کمال آنان را دارند، از این رو طرح فضائل و ویژگی‌های برجسته آنان نه تنها مانع الگوپذیری نیست بلکه زمینه آن را تقویت می‌کند.



روایات فراوانی درباره فضائل اهل‌بیت(ع) وجود دارد



عباسی ولدی با اشاره به این ادعا که اهل‌بیت(ع) کمتر به معرفی ابعاد ملکوتی خود پرداخته‌اند، گفت: مراجعه دقیق به منابع حدیثی و آثار علمای شیعه نشان می‌دهد که واقعیت دقیقاً برعکس این تصور است و حجم گسترده‌ای از روایات درباره مناقب، کرامات، معجزات و فضائل اهل‌بیت(ع) در منابع معتبر وجود دارد.



وی افزود: اگر پژوهشگری با میراث حدیثی شیعه آشنا باشد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود این حجم عظیم از روایات، در دوره‌های مختلف نسبت به تبیین این بخش از معارف اهل‌بیت(ع) کم‌توجهی شده است.



کارشناس حوزه خانواده با اشاره به آثار متعدد حدیثی در این زمینه بیان کرد: کتاب‌هایی همچون «مناقب» ابن شهرآشوب، «دلائل الامامه»، «نوادر المعجزات»، «مدینة المعاجز»، «بصائر الدرجات» و «اثبات الهداه» نمونه‌هایی از آثار ارزشمندی هستند که بخش عمده‌ای از آنها به تبیین فضائل، معجزات و جایگاه ویژه اهل‌بیت(ع) اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: مرحوم شیخ حر عاملی در مقدمه کتاب «اثبات الهداه» تصریح می‌کند که معجزات و کرامات نقل شده از اهل‌بیت(ع) به اندازه‌ای گسترده است که می‌توان درباره آنها ادعای تواتر کرد و این حجم از نقل‌ها نشان‌دهنده اهتمام ویژه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به معرفی این ابعاد از شخصیت اهل‌بیت(ع) است.



معرفی صحیح اهل‌بیت(ع) نباید به غلو بینجامد



عباسی ولدی با بیان اینکه معرفی فضائل اهل‌بیت(ع) باید همراه با مرزبندی روشن با غلو باشد، گفت: علمای بزرگ شیعه در کنار بیان کرامات و مناقب اهل‌بیت(ع)، همواره بر بطلان اندیشه غالیان تأکید کرده‌اند و میان مقام والای اهل‌بیت(ع) و نسبت دادن جایگاه ربوبیت به آنان تفاوت قائل شده‌اند.



وی افزود: در منابع حدیثی تصریح شده است که اهل‌بیت(ع) بندگان برگزیده خداوند هستند و در عین برخورداری از مقامات الهی، ویژگی‌های انسانی مانند خوردن، خوابیدن، ازدواج و زندگی اجتماعی را نیز داشته‌اند.



این سخنران مذهبی تأکید کرد: نگرانی از غلو نباید موجب حذف یا کمرنگ شدن بخش مهمی از معارف مربوط به فضائل و کرامات اهل‌بیت(ع) شود، بلکه باید این معارف در چارچوب صحیح اعتقادی برای جامعه تبیین شود.



ممنوعیت نقل حدیث به تضعیف فضائل اهل‌بیت(ع) انجامید



عباسی ولدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی رخدادهای تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که به جامعه اسلامی وارد شد، محدودیت و ممنوعیت نقل حدیث بود که بخش مهمی از آن به روایات مرتبط با فضائل اهل‌بیت(ع) بازمی‌گشت.



وی افزود: در دوره حکومت بنی‌امیه به‌ویژه در زمان معاویه، سیاست‌های گسترده‌ای برای کمرنگ کردن فضائل امیرالمؤمنین(ع) و اهل‌بیت(ع) دنبال شد و در مقابل، جریان سازمان‌یافته‌ای برای ترویج روایت‌های جایگزین شکل گرفت.



کارشناس حوزه خانواده بیان کرد: بسیاری از گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که در آن دوران نقل فضائل اهل‌بیت(ع) با فشارها و محدودیت‌های جدی مواجه بود و همین مسئله در طول زمان بر ذهنیت بخشی از جامعه اسلامی اثر گذاشت.



وی ادامه داد: فاصله گرفتن از معارف اهل‌بیت(ع) و کمرنگ شدن جایگاه آنان در افکار عمومی، زمینه‌ساز بسیاری از انحرافات تاریخی شد و حوادث تلخی را در تاریخ اسلام رقم زد.



عباسی ولدی با تأکید بر ضرورت بازگشت به فرهنگ تبیین فضائل اهل‌بیت(ع) گفت: جامعه شیعی برای تقویت هویت دینی و ولایی خود نیازمند احیای جریان منقبت‌گویی و معرفی صحیح جایگاه اهل‌بیت(ع) است.



وی افزود: اگر عظمت و جایگاه حقیقی امامان معصوم(ع) برای نسل جوان تبیین نشود، زمینه برای ایجاد شبهه، تحریف و حتی جسارت به ساحت مقدس آنان فراهم خواهد شد.



این سخنران مذهبی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه مکتب تشیع اتصال آسمانی اهل‌بیت(ع) به سرچشمه وحی و هدایت الهی است و نباید این ویژگی ممتاز در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی مورد غفلت قرار گیرد.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی، جریان تازه‌ای در راستای ترویج سبک زندگی مبتنی بر ولایت اهل‌بیت(ع) و تعمیق معرفت نسبت به سیره و جایگاه آنان در جامعه شکل گیرد.