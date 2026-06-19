هاآرتص: نتانیاهو وارد «روزهای پایانی سیاسی» خود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم،یک نویسنده و مفسر سیاسی در سرزمین‌های اشغالی با حمله‌ای تند به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که وی وارد «روزهای پایانی سیاسی» خود شده و این وضعیت می‌تواند برای اسرائیل خطرناک باشد.

به گزارش روزنامه هاآرتص، «اوری میسگاو» در مقاله‌ای با عنوان «نتانیاهو تمام شده است… و این خطرناک است» نوشت که نخست‌وزیر اسرائیل از نظر سیاسی، حقوقی و از حیث حمایت افکار عمومی با بحران جدی روبه‌رو شده است.

به نوشته این تحلیلگر، پروژه‌ای که سال‌ها محور فعالیت سیاسی نتانیاهو بوده، یعنی مقابله با آنچه «تهدید ایران» خوانده می‌شد، اکنون با شکست ژئوپلیتیکی مواجه شده و این موضوع موقعیت سیاسی او را بیش از پیش تضعیف کرده است.

میسگاو همچنین با اشاره به فضای خشم و بی‌ثباتی سیاسی در اسرائیل پس از جنگ‌ها و تحولات امنیتی اخیر، هشدار داد که نتانیاهو ممکن است برای فرار از فشارهای داخلی و سیاسی، به سمت اقدامات تنش‌زا در منطقه حرکت کند.

وی احتمال تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری، نوار غزه و لبنان یا حتی گسترش تنش با ایران را از جمله سناریوهایی دانست که ممکن است برای تغییر فضای سیاسی داخلی دنبال شود.

این تحلیلگر صهیونیست همچنین از ساختار تصمیم‌گیری در رژیم اسرائیل انتقاد کرد و مدعی شد نتانیاهو حلقه‌ای از چهره‌های کاملاً وفادار به خود را در اطرافش قرار داده و صدای منتقدان در نهادهای رسمی کمتر شنیده می‌شود.

در پایان این مقاله آمده است که اختلافات در محافل سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل درباره آینده نتانیاهو در حال افزایش است و همزمان درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام و پاسخگو کردن رهبران سیاسی این رژیم نسبت به پیامدهای بحران‌های اخیر رو به گسترش است.