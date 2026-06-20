جلسه اضطراری استیناف در آخرین روز مهلت آسیایی با چاشنی ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این اعلام شده بود تکلیف سومین نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی باید تا پایان روز یکشنبه ۳۱ خردادماه مشخص شود، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته است صبح همین روز جلسه‌ای فوق‌العاده و اضطراری برای بررسی پرونده جنجالی دیدار گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان برگزار کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جلسات هفتگی کمیته استیناف به طور معمول روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و برگزاری نشست فوق‌العاده در روزی خارج از روال همیشگی، آن هم در آخرین ساعات باقیمانده تا تعیین تکلیف سهمیه آسیایی، ابهامات فراوانی را به وجود آورده است.

همواره حجم بالای پرونده‌های در دست بررسی و زمان‌بر بودن روند رسیدگی در کمیته استیناف، برگزاری چنین جلسه‌ای را غیرمنتظره کرده است. از همین رو شایعات مختلفی درباره وجود فشارهای جانبی برای تسریع در صدور رأی نهایی این پرونده مطرح شده که تاکنون هیچ‌یک از مسئولان این کمیته واکنشی رسمی به آن نشان نداده‌اند.

اهمیت این پرونده از آن جهت است که نتیجه نهایی آن می‌تواند سرنوشت سومین سهمیه فوتبال ایران در آسیا را تغییر دهد. در صورتی که کمیته استیناف رأی کمیته انضباطی را تأیید کند، گل‌گهر سیرجان با توجه به نتایج ثبت‌شده، به عنوان سومین نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی معرفی خواهد شد.

اما اگر تا پایان مهلت مقرر رأی نهایی صادر نشود یا پرونده همچنان در دست بررسی باقی بماند، سناریوی دیگری روی میز قرار خواهد گرفت. بر اساس تصمیم کارگروه تعیین سهمیه آسیایی فدراسیون فوتبال، در این حالت مسابقات پلی‌آف سه‌جانبه برگزار می‌شود؛ تورنمنتی که ابتدا با دیدار پرسپولیس و چادرملو آغاز خواهد شد و سپس برنده آن مسابقه برای کسب سهمیه آسیایی به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود.

نکته قابل توجه این است که زمان برگزاری جلسه استیناف، یعنی درست در آخرین روز مهلت تعیین‌شده از سوی فدراسیون فوتبال، بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال باید منتظر ماند و دید خروجی جلسه اضطراری کمیته استیناف چه خواهد بود. جلسه‌ای که نتیجه آن نه تنها تکلیف پرونده جنجالی گل‌گهر و چادرملو را روشن می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر حضور یکی از این تیم‌ها به همراه پرسپولیس را در رقابت‌های آسیایی فصل آینده نیز مشخص کند.