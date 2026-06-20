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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

رسانه اسرائیلی: آمریکا در برابر ایران تسلیم شده است

رسانه اسرائیلی: آمریکا در برابر ایران تسلیم شده است

یک رسانه صهیونیستی به امضای توافق میان ایران و آمریکا و تسلیم شدن واشنگتن در برابر تهران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پایگاه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، دولت آمریکا در برابر فشارهای ایران تسلیم شد.

در این گزارش آمده است، دولت آمریکا تقریبا هر آن چیزی را که ایرانی ها می خواستند به آنها دادند.

پیشتر نیز یک نویسنده و تحلیلگر سیاسی در سرزمین‌های اشغالی با حمله‌ای تند به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که وی وارد روزهای پایانی حیات سیاسی خود شده و این وضعیت می‌تواند برای اسرائیل خطرناک باشد.

به گزارش روزنامه هاآرتص، «اوری میسگاو» در مقاله‌ای با عنوان «نتانیاهو تمام شده و این خطرناک است» نوشت که وی از نظر سیاسی، حقوقی و از حیث حمایت افکار عمومی با بحران جدی روبه‌رو شده است.

وی اضافه کرد، پروژه‌ای که سال‌ها محور فعالیت سیاسی نتانیاهو بوده، یعنی مقابله با آنچه «تهدید ایران» خوانده می‌شد، اکنون با شکست ژئوپلیتیکی مواجه شده و این موضوع موقعیت سیاسی او را بیش از پیش تضعیف کرده است.

کد مطلب 6865337

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