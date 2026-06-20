روسیه خواستار پایبندی کامل ایران و آمریکا به توافق فیمابین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد مسکو امیدوار است آمریکا و ایران به‌ طور کامل و با حسن نیت به توافقی که میان دو طرف حاصل شده است، پایبند باشند.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی وزارت خارجه روسیه منتشر شد، آمده است: «مسکو امیدوار است توافقاتی که با حسن نیت حاصل شده‌اند، به‌طور کامل اجرا شوند.»

در همین حال «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهادهای مسکو برای حل بحران پیرامون ایران همچنان روی میز قرار دارد و ممکن است همچنان مورد نیاز باشد.

زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «تعهد ما برای کمک به حل بحران مربوط به ایران همچنان پابرجاست و پیشنهادهای عملی که ارائه کرده‌ایم همچنان مطرح است و به باور ما ممکن است همچنان مورد نیاز باشد.»

وی افزود: درحال حاضر زمان مناسبی برای ورود به جزئیات نیست، زیرا روند مذاکرات هنوز به پایان نرسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران و ایالات متحده شامگاه ۱۸ ژوئن به‌صورت الکترونیکی یادداشت تفاهمی امضا کردند که بر اساس آن، درگیری نظامی آغازشده در ۲۸ فوریه پایان می‌یابد.

در این یادداشت تفاهم همچنین جدول زمانی برای رفع محاصره دریایی آمریکا و از سرگیری کامل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی ایران تعیین شده است.