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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

رسانه صهیونیستی: اسرائیل در جداسازی پرونده لبنان از ایران ناکام ماند

رسانه صهیونیستی: اسرائیل در جداسازی پرونده لبنان از ایران ناکام ماند

شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تل‌آویو تلاش کرد مسیر تحولات لبنان را از پرونده ایران جدا کند، اما در این هدف شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی امروز شنبه گزارش داد: تل‌آویو تلاش کرد مسیر تحولات لبنان را از پرونده ایران جدا کند، اما در این هدف شکست خورد.

این شبکه صهیونیستی افزود: ایران موفق شده است رژیم صهیونیستی را از آمریکا جدا کند.

این در حالیست که نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش دستور توقف عملیات نظامی در لبنان را صادر کردند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم به ارتش دستور دادند بدون عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان، آتش‌بس برقرار کند.

از سوی دیگر والا، به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی اعلام کرد که رئیس ستاد ارتش این رژیم در پایان جلسه‌ای برای ارزیابی وضعیت امنیتی، دستورالعمل‌هایی برای آتش‌بس در جنوب لبنان صادر کرد.

کد مطلب 6866168

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