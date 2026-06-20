به گزارش خبرنگار مهر، طاهره صحرایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اعزام ۱۸ زوج جوان عضو این جمعیت به مشهد مقدس در قالب چهارمین دوره جشنواره «تکامل» خبر داد.

وی اظهار کرد: این جشنواره با محوریت تحکیم بنیان خانواده، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و ترویج سبک زندگی سالم در میان زوج‌های جوان برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی در حوزه خانواده و ازدواج پایدار فراهم کرده است.

صحرایی افزود: در این دوره، زوج‌های جوان ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع)، در مجموعه‌ای از دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی با موضوعات روانشناسی خانواده، مهارت‌های ارتباط مؤثر، مدیریت تعارض، مسئولیت‌پذیری در زندگی مشترک و راهکارهای دستیابی به ازدواجی موفق و پایدار شرکت می کنند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت آموزش‌های پیشگیرانه و مهارت‌محور در زندگی مشترک تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم معاونت امور جوانان توجه به آموزش و ارتقای آگاهی زوج‌های جوان برای تقویت روابط خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که جشنواره «تکامل» در همین راستا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این ۱۸ زوج جوان از میان اعضای فعال جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی انتخاب شده‌اند و حضور آنان در این برنامه علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، زمینه تبادل تجربیات و تقویت شبکه ارتباطی میان زوج‌های جوان عضو هلال‌احمر را نیز فراهم می‌کند.

صحرایی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی بتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی مشترک، افزایش رضایتمندی خانوادگی و ترویج فرهنگ ازدواج آگاهانه و پایدار در جامعه ایفا کند.