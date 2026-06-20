به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فاینال ایکس آمریکا برای حضور در رقابت‌های جهانی قزاقستان برگزار شد تا ترکیب تیم ملی این کشور برای حضور در مسابقات پیش رو مشخص شود. در وزن ۸۶ کیلوگرم زاهد والنسیا قهرمان جهان با کایل دیک رقابت کرد که کایل دیک توانست با ۲ برد از ۳ مسابقه به دوبنده برسد.

والنسیا سال گذشته موفق شده بود کامران قاسمپور را در مرحله نیمه نهایی شکست دهد و حالا گلادیاتور ایران باید در مسابقات جهانی به مصاف کایل دیک برود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم روز گذشته حسن یزدانی با برتری مقابل امیرعلی آذرپیرا صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد شد. در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا هم کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک مقابل کشتی‌گیر جوان استفان بوچانان کشتی قرار گرفت که اسنایدر توانست با پیروزی در ۲ مسابقه ملی‌پوش این وزن شود. احتمال رویارویی او با حسن یزدانی در مسابقات جهانی وجود دارد.

مسابقات انتخابی روس‌ها اوایل ماه آینده برگزار خواهد شد و حضور عبدالرشید سعدالله‌یف در مسابقات جهانی هنوز قطعی نشده است، هرچند که قطعا او از بیشترین شانس برای حضور در قزاقستان برخوردار است.

از جمع مدعیان درجه یک ۹۷ کیلوگرم جهان تاکنون فقط حسن یزدانی و آرش یوشیدا از ژاپن حضورشان در مسابقات جهانی را قطعی کرده‌اند.