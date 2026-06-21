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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

شاگردان رنگرز به خط شدند/ بازگشت نعمت‌پور به اردوی تیم ملی

شاگردان رنگرز به خط شدند/ بازگشت نعمت‌پور به اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در مسابقات پیش رو در کمپ تیم‌های کشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۱۱ تیرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.


اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه اول تیرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) سید مصطفی رضایی (مازندران)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) میثم دلخانی (فارس)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) امید بهمنی (فارس) رامین بخشی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) محمد ناقوسی (خوزستان) امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) محمد ارجمند (فارس)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران) کامران بک پیکری (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران) توحید محبی (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) مرتضی الغوثی (مازندران) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی
آنالیزور: ادیب مهمدی
ماساژور: جمال حق پناه
مربی بدنساز: دکتر میرزایی
مربی یوگا: مالک نامی
روانشناس: حسین سلطانی
سرپرست: امید شایگان

کد مطلب 6866646
سیده فرزانه شریفی

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