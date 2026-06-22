یزدانی با تجربه بالا آذرپیرا را از کار انداخت/ آرش یوشیدا خطرناک است

مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و ترکیب نهایی اعزامی به مسابقات جهانی گفت: کشتیهای بسیار حساس و باکیفیتی برگزار شد و سه کشتیگیر مازندرانی نیز توانستند نتایج بسیار خوبی کسب کنند. با این نتایج، تعداد نمایندگان مازندران در ترکیب نهایی تیم ملی به ۹ نفر رسید که نشان میدهد در سالهای اخیر در این استان کار ریشهای و اصولی انجام شده و سرمایهگذاری مناسبی روی کشتی صورت گرفته است. حضور ۹ کشتیگیر مازندرانی در تیم ملی، موفقیت بزرگی برای کشتی این استان محسوب میشود. این اتفاق را به جامعه کشتی مازندران، مربیان، مسئولان و تمامی کسانی که برای رشد و پیشرفت کشتی این استان زحمت کشیدهاند، تبریک میگویم.
کشتی حسن یزدانی مقابل آذرپیرا سراسر تجربه بود
پیشکسوت کشتی آزاد درباره پیروزی حسن یزدانی مقابل امیرعلی آذرپیرا در انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد، گفت: یکی از مهمترین دیدارهای انتخابی را در وزن ۹۷ کیلوگرم شاهد بودیم؛ جایی که حسن یزدانی و آذرپیرا مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این مسابقه نشان داد که حسن یزدانی همچنان در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و میتواند بار دیگر برای کشتی ایران افتخارآفرینی کند. حسن در ماههای اخیر فرصت داشت روی برنامههای شخصی خود تمرکز کند و تمرینات منظمی را پشت سر بگذارد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که او روی تشک حاضر میشود و چنین نمایشی ارائه میدهد. حسن یزدانی در این مسابقه کشتیای سراسر تجربه را به نمایش گذاشت و از سالها حضور در بالاترین سطح کشتی جهان به بهترین شکل ممکن بهره برد.
میرعمادیان با اشاره به ویژگیهای فنی یزدانی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم این بود که حسن توانست در ۳۲ سالگی مدیریت فوقالعادهای روی مبارزه خود داشته باشد. تقسیم انرژی، مدیریت نفس، اجرای تاکتیکهای حمله، دفاع و کنترل جریان مسابقه از جمله نکاتی بود که او به بهترین شکل انجام داد. او با وجود درد مزمنی که در ناحیه کتف خود دارد، مدیریت بسیار خوبی روی شرایط جسمانیاش انجام داد و توانست مبارزه را تا پایان بدون افت بدنی ادامه دهد. او نشان داد همچنان از آمادگی لازم برای حضور موفق در میادین بزرگ برخوردار است و میتواند برای کشتی ایران افتخار کسب کند.
آذرپیرا مقابل یزدانی با برنامه کشتی نگرفت
میرعمادیان اظهار داشت: این مسابقه نشان داد که حسن یزدانی از مدیریت بسیار بالایی روی تشک برخوردار است. او بهخوبی میدانست در چه زمانهایی باید حمله کند و در چه مقاطعی مسابقه را مدیریت کند. حسن بار دیگر از همان شگرد ویژه و شناختهشده خود استفاده کرد؛ فنی که مهار آن برای هر حریفی بسیار دشوار است. او با حملات زیر کتف و جابهجاییهای مداوم، حریف را تحت فشار قرار داد و از همین مسیر توانست به فنون بعدی برسد و در نهایت در دو تایم به پیروزی دست پیدا کند.
وی افزود: امیرعلی آذرپیرا نیز کشتیگیر کمتجربهای نیست. او دارنده مدالهای معتبر جهانی و المپیک است و از نظر سابقه و توانایی فنی در سطح بالایی قرار دارد، اما متأسفانه هنوز نتوانسته خودش را در این وزن پیدا کند و برنامه نداشت. به نظر میرسید تنها برنامه آذرپیرا برای مقابله با حسن این بود که اجازه ندهد کتف چپش را بالا ندهد، در حالی که حسن یزدانی با جابهجاییهای متعدد و هوشمندانه، دستش را زیر کتف حریف میانداخت و امتیاز میگرفت. ولی متأسفانه آذرپیرا برنامه نداشت.
برخلاف تصور همه آذرپیرا مقابل یزدانی کم آورد
میرعمادیان همچنین درباره نحوه مبارزه آذرپیرا گفت: امیرعلی با توجه به قد بلند خود که بیش از یک متر و ۹۰ سانتیمتر است، نباید بیش از حد در وضعیت پایین کشتی بگیرد. یک کشتیگیر سنگینوزن با چنین فیزیکی اگر مدام در وضعیت خمیده و پایین قرار بگیرد، انرژی زیادی از دست میدهد و حتی یک اقدام ناقص برای زیرگیری میتواند خیمه بخورد و بخش قابل توجهی از توان بدنی اش از بین برود. کشتیگیری با شرایط بدنی آذرپیرا باید بیشتر از بالا کشتی بگیرد و از مزیت فیزیکی خود استفاده کند.
میرعمادیان در ادامه با انتقاد از نحوه مبارزه آذرپیرا اظهار داشت: اگر آذرپیرا کشتیگیر سبکوزن بود، کشتی گرفتن از پایین و خم شدن مداوم ایرادی نداشت، اما برای کشتیگیری با این قد و قامت، چنین سبکی انرژی بسیار زیادی مصرف میکند. زمانی که آذرپیرا بیش از حد خم میشود و در وضعیت پایین قرار میگیرد، فشار قابل توجهی به پاها و بدنش وارد میشود و همین مسئله در طول مسابقه باعث تحلیل توان بدنی او خواهد شد، حسن یزدانی هم با تجربه بالا و مدیریت دقیق مسابقه، از همین شرایط به سود خود استفاده کرد و توانست جریان مبارزه را در اختیار بگیرد.
وی افزود: در مقابل، حسن یزدانی عمدتاً از بالا کشتی میگرفت و بدون مصرف انرژی اضافی، جریان مبارزه را کنترل میکرد. آذرپیرا برای موفقیت در چنین مسابقهای نیاز داشت در تاکتیکهای خود تغییر ایجاد کند و برنامه متفاوتی در پیش بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد. همه انتظار داشتند حسن یزدانی در اواخر تایم دوم کم بیاورد تا آذرپیرا فنون خود را اجرا کند، اما حسن اجازه نداد و مدیریت عالی مسابقه و استفاده از تجربه بالای خود، فضا را کاملاً تحت کنترل داشت و اجازه نداد حریف به برنامههای مدنظرش برسد.برخلاف انتظارها آذرپیرا کم آورد و نتوانست به خوبی کشتی بگیرد.
آذرپیرا دچار افت بدنی شد اما او سرمایه کشتی ایران است
میرعمادیان خاطرنشان کرد: آذرپیرا دارنده مدال جهانی و المپیک است، اما هنوز نمیداند که یک چلنچ را از دست داده است و دوباره از مربیان تقاضای چلنچ میکند. در واقع آذرپیرا تقاضای چلنچ کرد تا کمی نفس بگیرد و از زیر فشار خارج شود. این نشان میدهد آذرپیرا ناآماده بود. البته مصدومیتها هم بر عملکرد او تأثیر گذاشت و نباید این موضوع را نادیده بگیریم. برخلاف تصور همه که فکر میکردند حسن یزدانی نفس کم میآورد اما آذرپیرا در جریان مسابقه دچار افت بدنی شد و نتوانست از توان و انرژی جوانی خود در طول دو تایم متوالی بهدرستی استفاده کند.
وی ادامه داد: همین مسئله نقش مهمی در شکلگیری نتیجه نهایی و پیروزی حسن یزدانی داشت. آذرپیرا میتوانست با مدیریت بهتر انرژی و استفاده از توان بدنی خود، جریان مسابقه را در اختیار بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و همین موضوع مسیر مبارزه را به سود حسن یزدانی تغییر داد. به هر حال او سرمایه است و نباید به این راحتی از دست برود.
تنها راه مدال آوری یزدانی در مسابقات جهانی قرعه مناسب است
این پیشکسوت کشتی آزاد همچنین درباره آینده حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم و جدال با مدعیان در مسابقات جهانی اظهار داشت: امیدوارم حسن بتواند چهارمین حضور در المیپک را تجربه کند و با مدال برگردد. البته که در وزن ۹۷ کیلوگرم کار بسیار سخت است، مدعیانی همچون سعداللهاف، اخمد تاجالدینوف، آرش یوشیدا، اسنایدر در مسابقات جهانی حضور دارند و رقابت با آنها مشکل است. تنها موضوعی که میتواند مدال آوری در این مسابقات را تضمین کند، قرعه کشتیگیران است.اگر قرعه سخت باشد کار مدال آوری هم سخت خواهد بود، بنابراین باید از مسابقات رنکینگ نهایت استفاده را برد و با شرکت در این رقابتها جایگاه خود را در رنکینگ جهانی تغییر داد.
سعداللهاف یک اشتثناست اما یوشیدا حریف جدیتر است
وی در واکنش به نحو کشتیگرفتن حسن یزدانی که مدام هل میداد و اگر با همین شیوه با مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم در جهانی رقابت کند ممکن است دچار مشکل شود، گفت: امتیاز گرفتن کشتی در اوزان سنگین وزن به همین شکل است.سعداللهاف یک کشتیگیر استثنایی است و به قول کشتیگیران بزگیری میکند به این معنی که بسیار هوشمندانه کشتی میگیرد. او ضریب هوشی بسیار بالایی دارد و در عکسالعملها بسیار خوب واکنش نشان میدهد. او تجربه بسیار بالایی دارد ولی از اشتباهات حریفانش امتیاز میگیرد. اسنایدر هم سن بالایی دارد و ممکن است وقتی تحت فشار قرار بگیرد، نتواند خوب کار کند البته ممکن است از تجربه خود استفاده کند. تاج الدینوف و آرش یوشیدا اگرچه نیروی جوانی دارند اما کم تجربه هستند و با توجه به حضور قهرمانان باتجربه احتمال دارد اشتباه کنند.
از آرش یوشیدا باید ترسید
کارشناس کشتی آزاد عنوان کرد: حسن یزدانی از وزن ۸۶ کیلوگرم به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده و عملاً دو وزن بالاتر آمده است. این موضوع از نظر فنی و بدنی در کشتی بسیار دشوار است، اما نکته مهم اینجاست که او همچنان سبک کشتی رو به جلو و تهاجمی خود را حفظ کرده و به همین دلیل توانسته در این وزن نیز موفق ظاهر شود. اگر یزدانی مانند برخی کشتیگیران دیگر مجبور بود سبک کشتی رو به پایین را انتخاب کند، قطعاً انرژی بسیار بیشتری از دست میداد. اما سبک رو به بالا و فشار از ابتدا باعث شده تا او بتواند مدیریت بهتری روی مبارزه داشته باشد.
پیشکسوت کشتی آزاد گفت: آرش یوشیدا نیز با توجه اینکه در بازیهای آسیایی و جهانی به میدان میرود، ممکن است به دلیل فاصله کوتاه کمی افت کند، اما او یک کشتیگیر جوان است و توانایی این را دارد که در مدت کوتاه بدن خود را بازیابی کرده و به سطح مطلوب برسد، اما در هر صورت میتواند حریف سرسختی باشد. به نظرم باید از آرش یوشیدا ترسید چون هم فنی است و هم روبه جلوست و هم نفس خیلی خوبی دارد. در کشتی سنگینوزن پرنفس بودن کشتیگیر اهمیت زیادی دارد و یکی از شاخصهای وزن ۹۷ کیلوگرم را دارد.تنها موضوعی که میتواند برگ برنده کشتیگیران باشد بحث قرعه آنهاست.
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