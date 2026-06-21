به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر درباره رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: روز انتخابی تیم ملی کشتی ایران پیروز شد. استقبال بسیار خوبی از سوی علاقهمندان صورت گرفت و حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر برای تماشای این رقابتها به سالن آمده بودند که متأسفانه پشت در ماندند.
وی گفت: انتخابی هر سه وزن از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار بود و انصافاً مسابقاتی در حد فینال مسابقات جهانی بود. هر شش کشتیگیر حاضر در دیدارهای انتخابی از قهرمانان بزرگ و صاحبنام کشتی ایران بودند.
رئیس فدراسیون کشتی درباره کشتی حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز گفت: دیدار حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا با توجه به سوابق و افتخارات دو کشتیگیر، از حساسیت ویژهای برخوردار بود. هر دو از مدالآوران جهان و المپیک هستند و به همین دلیل شاهد یک مسابقه باکیفیت و جذاب بودیم. یزدانی در ماههای گذشته بهصورت مستقل تمرینات خود را دنبال میکرد. از نظر من، شرایط بدنی او در این مسابقه هنوز به وضعیت ایدهآل نرسیده بود و کسانی که در کشتی تخصص دارند، متوجه منظور من میشوند. به اعتقاد من، او هنوز به آمادگی بدنی کامل دست پیدا نکرده بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسابقات انتخابی تیم ملی بود به همه کشتیگیران این اختیار داده شده بود که در صورت تمایل، برنامههای تمرینی شخصی خود را دنبال کنند و با روش مورد نظر خود برای حضور در این رقابتها آماده شوند. به نظر من حسن یزدانی از نظر بدنی هنوز در بهترین شرایط خود قرار نداشت. امیرعلی آذرپیرا هم در کشتی اول خوب نبود اما در کشتی دوم بدنش بهتر شده بود. اما حسن در این مسابقه بیش از آنکه از توان بدنیاش استفاده کند، از تجربه، فکر و هوش کشتی خود بهره برد.
دبیر افزود: من قصد ندارم درباره داوری صحبت کنم و ترجیح میدهم تحلیلی ارائه دهم که مردم بتوانند ابعاد فنی مسابقه را بهتر درک کنند. به اعتقاد من، هرچقدر حسن یزدانی در این مسابقه خوب و حسابشده کشتی گرفت، امیرعلی آذرپیرا بد کشتی گرفت، او کشتیگیری نیست که بخواهد مدام با داور صحبت کند یا نسبت به تصمیمات اعتراض داشته باشد. برعکس امیرمحمد یزدانی که همیشه به داوری معترض است اما این بار اعتراض نکرد.
رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: کشتیگیری که مدام به داور اعتراض میکند، از نظر ذهنی آمادگی کامل ندارد. این موضوع یکی از نکاتی است که باید روی آن کار شود. امیرعلی آذرپیرا در تمام سالهایی که او را میشناسم، کشتیگیری نبوده که با داور وارد بحث شود یا مدام اعتراض کند. اگر هم در مقطعی چنین اتفاقی رخ دهد، بیشتر ناشی از فشار و استرسی است که در جریان مسابقه به او وارد شده، نه مسائل فنی کشتی.
وی افزود: در مقابل، حسن یزدانی در این بخشها مسلطتر عمل کرد و تجربه بیشتری از خود نشان داد. البته از نظر بدنی، به اعتقاد من هنوز در شرایط ایدهآل قرار نداشت و شاید بتوان گفت حدود ۳۰ درصد آمادگی داشت. او برای حضور در مسابقات جهانی باید تمرینات ویژهتری انجام دهد و با آمادگی بیشتری وارد رقابتها شود.
رئیس فدراسیون کشتی درباره بحثهای مطرحشده پیرامون داوری این مسابقه نیز گفت: همان زمان که این موضوع مطرح شد، بلافاصله گروهی را مأمور بررسی صحنهها کردیم و گزارش اولیه نشان میداد که موضوع خاصی وجود ندارد. با این حال امروز دیدم که رئیس هیئت کشتی تهران نامهای رسمی و کتبی در این خصوص ارسال کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوع کمیتهای برگزار خواهیم کرد و تمامی صحنهها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. نتیجه هرچه باشد، پس از بررسی کارشناسی به اطلاع هیئت کشتی تهران و افکار عمومی خواهد رسید. وظیفه ما اجرای دقیق آییننامهها و مقررات است. تصمیمگیری در چنین مواردی صرفاً بر عهده یک نفر نیست. کادر فنی تیم ملی، مربیان و مسئولان حاضر در مسابقه نیز در این روند حضور دارند و تمامی جوانب مورد بررسی قرار میگیرد.
دبیر خاطرنشان کرد: در مجموع اعتقاد دارم هیچکدام از دو کشتیگیر در بهترین شرایط خود نبودند و به آمادگی صددرصدی نرسیده بودند. حسن یزدانی در این مسابقه بیش از آنکه با توان بدنی خود کشتی بگیرد، با تجربه، هوش و تفکرش مبارزه کرد. البته در کشتی، آمادگی بدنی اهمیت بسیار زیادی دارد، اما حسن یزدانی از معدود استثناهای کشتی جهان به شمار میرود. او از وزن ۷۰ کیلوگرم تا ۹۷ کیلوگرم موفقیتهای بزرگی کسب کرده و تواناییهای ویژهای دارد.
وی افزود: امیرعلی آذرپیرا نیز کشتیگیر ارزشمند و بااخلاقی است. واقعیت این است که من شخصاً دوست نداشتم این دو کشتیگیر در یک وزن قرار بگیرند، زیرا هر دو میتوانند به کشتی ایران کمک کنند. با این حال شرایط به گونهای رقم خورد که یکی راهی مسابقات جهانی شود و دیگری در بازیهای آسیایی به میدان برود. اما هر دو کشتیگیر اگر با این بدن و با این ذهن در مسابقات پیش رو کشتی بگیرند قطعا دچار مشکل خواهند شد.
رئیس فدراسیون کشتی درباره رقابت وزن ۹۲ کیلوگرم نیز اظهار داشت: اگر مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور هر کدام به مسابقات جهانی بروند باید مدال طلا کسب کنند. این دو کشتیگیر از ردههای نوجوانان و جوانان بارها با یکدیگر تمرین کردهاند و شناخت بسیار خوبی از سبک کشتی هم دارند. به همین دلیل در مسابقه رودررو نیز بهخوبی نقاط قوت و ضعف یکدیگر را میشناختند و اجازه اجرای آسان فنون را به هم نمیدادند.
دبیر گفت: من روز اولی که به فدراسیون آمدم، برخی گفتند دبیر با مازندران خوب نیست. آن زمان چهار مازندرانی در ترکیب تیم بودند اما امروز 9 مازندرانی در ترکیب تیم داریم. این جواب کسانی است که به من تهمت زدند، البته من آنها را حلال کردم اما روی حرفشان بایستند و بگویند که اشتباه کردند.
وی گفت: خدا را شکر حال کشتی خوب است، کشتی مازندران نیز شرایط خوبی دارد. به مردم عزیز مازندران تبریک میگویم و معتقدم گذر زمان بهترین قضاوت را انجام خواهد داد و مشخص میکند چه کسانی برای پیشرفت کشتی زحمت کشیدهاند.
رئیس فدراسیون کشتی به پروژههای عمرانی فدراسیون کشتی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دهکده ورزشی فدراسیون در حال تکمیل است و امکانات مجموعه روزبهروز کاملتر میشود. این مجموعه تنها متعلق به کشتی نیست و خانوادهها و عموم مردم نیز میتوانند از امکانات آن استفاده کنند. همچنین بخشهای تخصصی مختلف از جمله فیزیوتراپی، امکانات علمی و سایر زیرساختهای ورزشی در اختیار رشتههای مختلف قرار خواهد گرفت. امیدوارم این امکانات برای سالهای طولانی در خدمت ورزش ایران باشد و نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند.
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